Quase ricos: quatro curitibanos batem na trave da Mega Sena

O sonho de ficar milionário passou raspando para quatro sortudos (ou quase!) de Curitiba, que acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2870 da Mega Sena, realizado na noite deste sábado (31). Cada apostador vai embolsar R$ 34.085,94 como prêmio da quina.

Resultado Mega Sena 2870: 06 – 13 – 15 – 19 – 32 – 60

E aí, já está conferindo seu bilhete? Pois é, dessa vez ninguém cravou as seis dezenas no país inteiro. Com isso, o prêmio principal acumulou mais uma vez e agora promete a bagatela de R$ 40 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (4).

As quatro apostas premiadas na capital paranaense foram simples (aquelas de seis números) e feitas nas tradicionais lotéricas físicas. O prêmio, embora longe dos R$ 40 milhões, já garante um bom reforço no bolso da piazada: dá para trocar de carro, fazer aquela viagem internacional dos sonhos ou até mesmo investir para continuar na corrida pelos milhões.

Como jogar na Mega Sena?

Quer tentar a sorte no próximo concurso? É simples: você pode fazer sua aposta até as 19h da terça-feira em qualquer casa lotérica do país, pelo site oficial da Caixa ou pelo app Loterias Caixa.

A aposta simples custa R$ 5,00 e permite escolher seis dezenas entre 60. Se quiser aumentar as chances, é possível apostar com mais números — mas aí o preço também sobe. E claro, não esqueça de torcer!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DA VINCI LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$34.085,94 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$34.085,94 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$34.085,94 CURITIBA/PR SORTE REAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$34.085,94