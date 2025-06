Direito à moradia: 1,2 mil famílias têm casa nova em Curitiba

Mais 50 famílias receberam as chaves de suas novas casas no Bairro Novo do Caximba, em Curitiba, alcançando a marca de 232 moradias entregues no projeto.

Ao todo, a intervenção vai beneficiar 1.757 famílias, das quais 1.211 estão recebendo novas moradias e outras 546, que não estão em locais alagadiços, serão beneficiadas com regularização fundiária e obras de urbanização.

As unidades habitacionais têm 50 m² distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, além de acesso individual à rua. As casas são construídas em formato de unidades sobrepostas, garantindo conforto e privacidade para as famílias.

Foto: Hully Paiva/SECOM

O projeto tem como estratégia realocar os moradores para uma área próxima da atual, permitindo que continuem acessando escolas, comércios e demais serviços já utilizados no dia a dia. Essa proximidade fortalece o vínculo com o território e aumenta a adesão ao projeto, criando uma verdadeira transformação social.

“A casa própria é o primeiro passo para a dignidade de uma família. Este projeto está transformando a realidade da região, com iniciativas inteligentes e sustentáveis como a captação de água das chuvas e painéis fotovoltaicos”, destacou o prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel.

