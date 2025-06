Incêndio atinge casa em Curitiba e desafia bombeiros em área de difícil acesso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio consumiu parte de uma casa de madeira na tarde deste domingo (1°), na Vila 29 de Março, região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O fogo começou por volta das 17h30 e rapidamente se alastrou pelo sobrado, ameaçando atingir as construções vizinhas em uma área onde predominam casas geminadas. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

A situação exigiu uma operação especial do Corpo de Bombeiros, já que o local não possui acesso possível para os caminhões. A via não permite tráfego de veículos, o que dificultou a chegada dos caminhões de combate a incêndio.

Diante da emergência, os próprios moradores iniciaram o combate às chamas utilizando baldes d’água e mangueiras, numa tentativa de evitar que o fogo se espalhasse para as residências vizinhas. A ação da comunidade foi fundamental para conter o avanço do incêndio até a chegada das equipes de socorro.

Uma equipe com 11 bombeiros foi deslocada para o endereço, localizado na Estrada Velha do Barigui. Os profissionais conseguiram controlar as chamas utilizando aproximadamente 3 mil litros de água.

A área total atingida foi de cerca de 40 metros quadrados, sendo que metade da estrutura (20 metros quadrados) foi completamente destruída pelo fogo.

