Investimentos de R$ 8,9 bilhões: LG e mais gigantes da indústria chegam à Grande Curitiba

Três gigantes industriais somam mais de R$ 8,9 bilhões em aportes em andamento na Grande Curitiba: LG, Horse e Grupo Potencial. Com isso, o entorno da capital se consolida como um polo de atração de indústrias, com impacto direto na geração de milhares de empregos.

A maior aposta do atual ciclo é a nova fábrica da multinacional sul-coreana LG em Fazenda Rio Grande. A escolha do município reflete seu forte crescimento demográfico: em 12 anos, a população quase dobrou, saltando de 81 mil para 148 mil habitantes, segundo o IBGE. O município é o segundo que mais cresceu proporcionalmente no país entre as cidades com mais de 100 mil habitantes.

Com um aporte de R$ 2 bilhões, a planta industrial está programada para iniciar as operações no próximo mês, com foco na produção de geladeiras da linha branca. A estimativa da Prefeitura de Fazenda Rio Grande é a abertura de aproximadamente mil empregos diretos.

O prefeito de Fazenda Rio Grande, Luiz Sergio Claudino, celebrou a chegada da fábrica e projeta novos passos para o desenvolvimento tecnológico local. “Temos a alegria de abrigar a gigante LG, que irá oferecer cerca de 1.000 empregos diretos já neste primeiro momento”, afirmou.

O Executivo municipal agora mira na implementação da lei “Celeiro FRG”, aprovada no final de maio, que prevê incentivos para atrair startups e centros de pesquisa de alta qualificação.

De acordo com Giancarlo Rocco, presidente da Invest Paraná (agência oficial de promoção e atração de investimentos do Governo do Estado do Paraná), o impacto da multinacional ultrapassa a contratação de mão de obra local. “A LG traz engenheiros que precisam falar inglês, e empresas desse porte ajudam até na melhoria do PIB da cidade”, destacou.

São José dos Pinhais consolida polo automotivo e sustentável

O município de São José dos Pinhais consolida sua posição como um dos principais eixos de desenvolvimento industrial do estado. Na cidade, a Electrolux completa um ano de operação de sua “primeira fábrica 100% sustentável” no continente americano, um projeto que demandou R$ 700 milhões em investimentos e movimenta dois mil empregos diretos e indiretos.

A prefeita Nina Singer ressalta que a localização estratégica, a infraestrutura logística e a presença do Aeroporto Internacional Afonso Pena são diferenciais competitivos que dão segurança ao setor produtivo. “Somos uma cidade com mais de 349 mil habitantes, uma das maiores economias do Paraná”.

Além da linha branca, a vocação automotiva do município foi reforçada pelo plano de investimentos da fabricante de motores Horse. A empresa anunciou um aporte de R$ 546,4 milhões que integra o ciclo global da marca previsto até 2028, cujo montante acumulado deve atingir R$ 865,7 milhões.

O cronograma de investimentos da Horse incluiu R$ 100 milhões em 2023 para a linha de motores de alta eficiência e R$ 200 milhões em 2024 para a fabricação de cabeçotes de alumínio. A previsão de início das operações desta última linha é outubro de 2026.

Cleverson Rabito, diretor de operações da Horse Powertrain no Brasil, explica a relevância do projeto. “A ampliação da nossa capacidade produtiva na planta de São José dos Pinhais reconhece a importância crescente do Brasil para a Horse Powertrain e para a indústria automotiva global. Isso nos ajudará a otimizar nossa cadeia de suprimentos e reforçar ainda mais o papel da região como um centro de inovação automotiva”.

Lapa recebe R$ 6 bilhões do Grupo Potencial e foca em biocombustíveis

No município da Lapa, o Grupo Potencial realiza o maior ciclo de investimentos de sua história, com a previsão de injetar R$ 6 bilhões na unidade até 2030. A companhia projeta faturar R$ 20 bilhões anuais e estima aplicar R$ 6,3 bilhões na economia regional por meio da aquisição de grãos para a produção industrial.

A envergadura do investimento alterou o perfil socioeconômico da cidade, segundo o prefeito da cidade, Diego Ribas. “Hoje somos a Capital Nacional dos Biocombustíveis, aqui se produz energia limpa e renovável”.

Para dar suporte ao crescimento industrial ordenado, a prefeitura instituiu um comitê técnico voltado exclusivamente para a avaliação de novos investidores. “A longo prazo, seremos um dos maiores polos industriais do Paraná”, diz o prefeito.