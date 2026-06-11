Supermercados serão indenizados pela Coca Cola após furtos de figurinhas da Copa em embalagens

A Coca-Cola Brasil fechou um acordo com redes de varejo para repor garrafas de refrigerante danificadas por furtos de figurinhas da Copa do Mundo. A medida foi tomada após clientes violarem os rótulos dos produtos dentro dos supermercados para retirar os cromos colecionáveis, inviabilizando a venda das bebidas. A ação promocional, que começou em 15 de abril, termina na próxima segunda-feira (15/06).

Supermercados recolhem produtos e recebem reembolso

Os lojistas retiraram as garrafas violadas das prateleiras, pois os itens não podem ser comercializados sem o rótulo. Como a promoção foi criada pela fabricante, a Coca-Cola assumiu a responsabilidade pelo prejuízo e passou a indenizar os comerciantes por meio de bonificações ou troca dos lotes afetados.

Para tentar conter os furtos nas gôndolas, alguns pontos de venda adotaram medidas alternativas, como a instalação de avisos sobre câmeras de monitoramento e o uso de fita adesiva ao redor das embalagens de 600ml e 2,5 litros. Em alguns casos, redes de varejo suspenderam o envio dessas garrafas para lojas de autoatendimento em condomínios, locais onde o índice de violações foi considerado maior.

Fabricante aponta balanço positivo na campanha

Segundo a reportagem da Gazeta do Povo, a Coca-Cola Brasil informou que a campanha promocional registra resultados positivos e alta adesão dos consumidores, dentro do que era previsto pela empresa.

A fabricante não deu detalhes sobre os custos da logística de devolução nem sobre o volume total de mercadorias danificadas. Em nota, a companhia declarou que não compactua com a retirada indevida dos materiais e que eventuais problemas pontuais estão sendo tratados de forma individualizada com os varejistas.