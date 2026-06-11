Duplicação da PR-412 avança com fundação de pilares do viaduto em Matinhos

As obras de duplicação da PR-412, entre Matinhos e Pontal do Paraná, mudaram a rotina dos moradores e turistas que vão ao litoral do estado. A antiga rotatória, no final da Avenida Curitiba, já está com o tráfego bloqueado (veja os desvios na imagem no final deste texto), e as fundações para a construção do viaduto já estão visíveis.

O tráfego de veículos de quem pretende ir aos balneários de Matinhos ou mesmo acessar o centro da cidade tem desvios. A interdição deve durar até dezembro deste ano, data prevista para a conclusão do viaduto e a liberação do tráfego. O DER/PR solicita que os condutores dirijam com velocidade reduzida e cautela redobrada pelo local, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.

Para quem sai de Matinhos com destino à Praia de Leste, logo após o Restaurante Pilequinho, é obrigatória a conversão à direita na Rua Arapongas, depois à esquerda na Avenida Beira Mar. Dali em diante, em sentido único nas primeiras quadras, o motorista pode seguir seu caminho na revitalizada avenida ou retornar para a PR-412, virando à esquerda na Avenida Brasil.

No sentido contrário, dos balneários para o Centro de Matinhos, Caiobá e Guaratuba, o motorista precisa virar na Rua Cornélio Procópio, uma quadra antes da antiga rotatória, depois à esquerda na Rua 19 de Dezembro. Quem quer acessar Alexandra/Matinhos pode seguir pela Avenida Curitiba à direita ou avançar duas quadras, virar à esquerda na Rua Arapongas e então à direita na Avenida Paranaguá/PR-412.

A obra de duplicação da rodovia prevê um investimento de R$ 274,5 milhões, com a ampliação das pistas com pavimento em concreto, além de vias marginais, acessos e paisagismo.