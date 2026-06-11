Bandidos invadem antiga casa do OilMan, fazem limpa em loja de roupa e fogem numa kombi

Um mega roubo na madrugada desta quinta-feira (11/06), no bairro Bacacheri, em Curitiba, terminou com um suspeito morto, dois presos e outro foragido. A ação aconteceu na Rua Estados Unidos, quase na esquina com a Rua Nicarágua. Os suspeitos invadiram a antiga casa do professor Nelson Rebello, o OilMan — personagem popular de Curitiba, que morreu em 2025 —, fizeram um buraco no muro de uma loja de roupas e lotaram uma Kombi com produtos roubados.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos invadiram a casa abandonada por volta das 4h. Na parte de trás da residência, fizeram um buraco na parede da loja vizinha e acessaram o imóvel. Lá dentro, quebraram câmeras de segurança, desligaram o sistema de monitoramento e começaram a recolher roupas e outros objetos. Um dos suspeitos estourou o cadeado do portão e uma Kombi entrou no estacionamento para recolher todo o material roubado.

Uma pessoa que passava pela rua achou a movimentação estranha e avisou a polícia. Após destruírem a loja, os bandidos iniciaram a fuga. Perto dali, encontraram uma viatura da polícia e começou a perseguição, que não durou muito. “Houve a fuga dos indivíduos. Um conseguiu fugir com a Kombi. Dois acataram a ordem e um deles, infelizmente, quis confrontar a equipe policial”, contou o tenente-coronel Alves, da PM.

Os policiais seguem tentando localizar o suspeito que conseguiu fugir, bem como recuperar os produtos roubados. As investigações agora passarão pela perícia do local e pela identificação de eventuais imagens. Aos proprietários, resta contabilizar o prejuízo.