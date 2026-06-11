Festival gastronômico em Curitiba reúne pratos de 10 países a partir de R$ 6

O Mercado Municipal Capão Raso está no clima da Copa do Mundo. A partir desta quinta-feira (11/6), o espaço dá o pontapé inicial para a 4ª edição do Festival Sabores do Mundo, um evento gastronômico com opções inspiradas em receitas tradicionais de países da América, Europa e Ásia.

O festival vai até o dia 11 de julho e oferece pratos para todos os gostos e bolsos, com valores que variam de R$ 6 a R$ 61,80.

Pratos do Festival Sabores do Mundo

Homenageando diferentes países, o festival conta com o seguinte cardápio:

Inglaterra: O clássico Fish n’ Chips (porção de fritas e iscas de peixe empanado com molho especial da casa) é o destaque do Harden/Bera por R$ 38,90 .

O clássico Fish n’ Chips (porção de fritas e iscas de peixe empanado com molho especial da casa) é o destaque do por . Brasil: Representando a culinária verde e amarela, o mesmo expositor apresenta o Bolinho de Aipim com Carne Seca, servido com geleia de abacaxi com pimenta ( R$ 28,90 a porção inteira e R$ 15,90 a meia porção).

Representando a culinária verde e amarela, o mesmo expositor apresenta o Bolinho de Aipim com Carne Seca, servido com geleia de abacaxi com pimenta ( a porção inteira e a meia porção). Estados Unidos: Para os fãs da gastronomia norte-americana, a Bocage serve o Homemade Burger (hambúrguer artesanal de 150g, bacon, queijo e fritas) por R$ 33 , e o American Hotdog (frango, calabresa, bacon, milho e batata palha) por R$ 25,90 . O menu ainda conta com o hot dog tradicional da Glotton’s ( R$ 15 ) e o Texas Burger da Burger To Go (pão brioche, cheddar, onion rings e barbecue) por R$ 27,80 .

Para os fãs da gastronomia norte-americana, a serve o Homemade Burger (hambúrguer artesanal de 150g, bacon, queijo e fritas) por , e o American Hotdog (frango, calabresa, bacon, milho e batata palha) por . O menu ainda conta com o hot dog tradicional da Glotton’s ( ) e o Texas Burger da Burger To Go (pão brioche, cheddar, onion rings e barbecue) por . Argentina: Quem aprecia as tradicionais empanadas argentinas encontra opções na Adega Tanino por R$ 7,40 a unidade, nos sabores carne ou queijo com tomate e manjericão.

Quem aprecia as tradicionais empanadas argentinas encontra opções na por a unidade, nos sabores carne ou queijo com tomate e manjericão. Coreia do Sul: A culinária asiática marca presença no Yakifest com o Frango ao Molho Coreano (filés de coxa e sobrecoxa fritos e servidos em molho agridoce picante) por R$ 27 .

A culinária asiática marca presença no com o Frango ao Molho Coreano (filés de coxa e sobrecoxa fritos e servidos em molho agridoce picante) por . Japão: Os sabores japoneses da Ryzy Al Mare aparecem no Yakisoba (a partir de R$ 24), Temaki Filadélfia (R$ 32,90) e no Onigiri de Salmão Filadélfia (R$ 16).

Os sabores japoneses da aparecem no Yakisoba (a partir de R$ 24), Temaki Filadélfia (R$ 32,90) e no Onigiri de Salmão Filadélfia (R$ 16). México: O país ganha espaço na Mada’s por R$ 49,90 , com tortilhas de milho, carne, cheddar e geleia de pimenta. Outra opção são as esfihas temáticas da Pastelaria e Pizzaria Cristal, recheadas com carne moída, cheddar, cebolinha e Doritos (R$ 6 a unidade ou R$ 15 a porção com três).

O país ganha espaço na por , com tortilhas de milho, carne, cheddar e geleia de pimenta. Outra opção são as esfihas temáticas da Pastelaria e Pizzaria Cristal, recheadas com carne moída, cheddar, cebolinha e Doritos (R$ 6 a unidade ou R$ 15 a porção com três). Itália: A Ricca Pasta traz o clássico mignon à parmegiana servido com linguine na manteiga por R$ 61,80 .

A traz o clássico mignon à parmegiana servido com linguine na manteiga por R$ . Bélgica: Os famosos waffles de massa crocante e interior macio, acompanhados de sorvete e coberturas, são a aposta da Moana Ice , com preços a partir de R$ 12 .

Os famosos waffles de massa crocante e interior macio, acompanhados de sorvete e coberturas, são a aposta da , com preços a partir de . Polônia: A colônia polonesa está representada pelo tradicional pierogi de batata e ricota, vendido por R$ 26,90 (porção de 500 gramas).

Mais opções e sobremesas

Para quem busca outros sabores, o festival conta com a Tapioca de Costela da Soul Leve (com creme de queijo meia cura, cebola crispy e tuile de parmesão) e o aromático Bolo Indiano do Café Dubom, repleto de especiarias.

Para fechar o passeio, a Tia Su Crepes e Churros preparou os “Churros da Copa”, servidos em porções de oito unidades recheadas com doce de leite, chocolate, Nutella ou Ninho (com valores entre R$ 20 e R$ 22,50).

Serviço – 4º Festival Sabores do Mundo

Data: de 11 de junho a 11 de julho

de 11 de junho a 11 de julho Endereço: Rua Otto Cabel, 51 – Novo Mundo (ao lado do Terminal Capão Raso)

Rua Otto Cabel, 51 – Novo Mundo (ao lado do Terminal Capão Raso) Funcionamento (segunda a sábado): Espaço Sabores: das 9h às 19h Lojas comerciais: das 9h às 21h Praça de Gastronomia: das 9h às 21h

