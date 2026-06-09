Variedades

8 receitas juninas para os dias frios

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 09/06/26 19h06
Caldo verde com calabresa (Imagem: flanoivais | Shutterstock)

As festas juninas são uma mistura de tradição e sabor. Cada comida carrega uma história, um pedaço da herança cultural que passou de geração em geração, tornando cada refeição um momento especial de celebração e conexão. Para aproveitar o período junino, nada melhor do que preparar pratos que exalam calor e conforto. Por isso, selecionamos algumas receitas juninas para você saborear e espantar o frio. Confira!

1. Caldo verde com calabresa

Ingredientes

  • 6 batatas
  • 1,5 l de caldo de carne
  • 1 maço de couve-manteiga cortado finamente
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 200 g de bacon cortado em cubos 
  • 1 linguiça calabresa cortada em rodelas

Modo de preparo

Descasque as batatas e corte-as ao meio. Em uma panela, coloque o caldo de carne e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as batatas e tampe a panela. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até que as batatas estejam macias. Retire do fogo, transfira tudo para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coloque o caldo na panela e leve ao fogo alto. Assim que começar a ferver, adicione a couve-manteiga e abaixe o fogo. À parte, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue as rodelas de calabresa e os cubos de bacon. Junte à sopa fervente, desligue o fogo e sirva. 

2. Cachorro-quente com queijo cremoso

Ingredientes

  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola cortada em rodelas finas
  • 115 g de queijo cremoso
  • 4 salsichas
  • 4 pães de leite para cachorro-quente
  • Mostarda a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em fogo médio, doure, em uma frigideira, as cebolas na manteiga por 15 minutos ou até ficarem macias. Reserve. Em uma panela, coloque o queijo cremoso e leve ao fogo baixo até amolecer. Em outra panela, cubra as salsichas com água e cozinhe por 5 minutos em fogo médio. Doure os pães em uma frigideira em fogo médio. Em seguida, passe o queijo morno nos pães, coloque a salsicha, as cebolas, a mostarda e sirva em seguida.

3. Chocolate quente cremoso

Ingredientes

  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de chá de chantili
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Bata o leite e o leite condensado no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Acrescente o chocolate em pó, o amido de milho e bata até incorporar. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio. Mexa até engrossar. Divida o chocolate quente em canecas e cubra com chantili. Polvilhe com a canela e sirva em seguida.

Recipiente branco com arroz-doce polvilhado com canela em pó em cima de uma mesa branca com uma colher do lado
Arroz-doce (Imagem: Gaus Alex | Shutterstock)

4. Arroz-doce

Ingredientes

  • 500 g de arroz
  • 3 l de leite
  • 250 g de açúcar mascavo 
  • 6 gemas de ovo
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz e dois litros de leite. Cozinhe, em fogo médio, até secar o leite e o arroz ficar macio. Reserve. Em um recipiente, bata as gemas com o açúcar mascavo e o leite restante até ficar homogêneo. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Em seguida, adicione o arroz cozido e ferva até ficar cremoso. Sirva polvilhado com a canela. 

5. Mané pelado

Ingredientes

  • 1 kg de mandioca descascada e ralada
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 g de coco ralado
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a mandioca ralada, o açúcar, os ovos, a manteiga, o leite de coco, o coco ralado, o fermento e o sal até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

6. Curau

Ingredientes

  • 6 espigas de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Rale os grãos das espigas de milho-verde com auxílio de um ralador. Coloque no liquidificador com o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e coloque em uma panela. Adicione o açúcar e o sal e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma travessa e polvilhe canela em pó antes de servir.

Vinho quente com maçã em caneca de vidro e decoração junina em volta
Vinho quente sem álcool (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)

7. Vinho quente sem álcool

Ingredientes

  • 2 l de suco de uva
  • 500 g de açúcar
  • 20 g de gengibre picado 
  • 3 maçãs cortadas em cubos
  • 200 g de uvas sem sementes e cortadas ao meio
  • 5 canelas em pau
  • 20 g de cravo-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo para caramelizar. Adicione o gengibre, o cravo-da-índia e a canela, mexendo sempre. Acrescente o suco de uva e deixe ferver. Adicione as maçãs e as uvas. Quando as frutas estiverem macias, desligue o fogo. Sirva em seguida.

8. Canjica cremosa com coco

Ingredientes

  • 500 g de canjica branca
  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 100 g de coco ralado
  • 1 canela em pau
  • Canela em pó a gosto
  • Água para cozimento

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após esse período, escorra e lave em água corrente. Em seguida, coloque a canjica em uma panela de pressão, adicione água suficiente para cobrir os grãos, cerca de 2 a 3 dedos acima do nível do milho, e cozinhe por aproximadamente 35 a 40 minutos após pegar pressão, até que os grãos fiquem macios.

Desligue o fogo, aguarde a pressão sair completamente e abra a panela com cuidado. Transfira a canjica cozida para uma panela maior e acrescente o leite, o leite condensado, o leite de coco, o açúcar, o coco ralado e a canela em pau. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que o caldo engrosse e fique bem cremoso. Em seguida, desligue o fogo e sirva quente com canela em pó.

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