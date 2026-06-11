Mascotes da Copa do Mundo 2026: conheça os animais que representam as nações-sede 

Toda Copa do Mundo possui uma mascote que ajuda a representar a identidade cultural, histórica e natural dos países que recebem o maior evento esportivo do planeta. Desde 1966, elas se tornaram uma tradição do torneio, conquistando torcedores de diferentes idades e transformando-se em símbolos marcantes de cada edição da competição.

Em 2026, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Para representar essa união, foram escolhidos três animais emblemáticos: Maple, o alce canadense; Zayu, a onça-pintada mexicana; e Clutch, a águia-careca norte-americana. Juntos, eles refletem a cultura, a herança e o espírito de seus países, além de simbolizarem diversidade, cooperação e paixão pelo esporte.

Abaixo, conheça os animais que deram vida às mascotes da Copa do Mundo 2026!

1. Maple, o alce: o gigante das florestas canadenses

A presença do alce na natureza canadense é tão significativa que ele aparece frequentemente em símbolos culturais (Imagem: Szczepan Klejbuk | Shutterstock)

O alce é um dos animais mais emblemáticos do Canadá e está entre os maiores mamíferos terrestres da América do Norte. Os machos podem ultrapassar dois metros de altura nos ombros e pesar mais de 600 quilos. Uma de suas características mais marcantes são os enormes chifres em formato de leque, que podem atingir quase dois metros de largura.

Apesar do tamanho impressionante, o alce costuma ser um animal tranquilo e solitário, vivendo em florestas, áreas pantanosas e regiões próximas a lagos e rios. Sua presença na natureza canadense é tão significativa que ele aparece frequentemente em símbolos culturais, obras de arte e campanhas turísticas do país.

Segundo a Fifa, o alce Maple é um “artista apaixonado pelo estilo das ruas, entusiasta de música e um goleiro dedicado”, que encontrou seu propósito por meio da “criatividade, resiliência e individualidade sem remorso”.

2. Zayu, a onça-pintada: símbolo da força da fauna mexicana

A onça-pintada ocupou lugar de destaque em civilizações indígenas mexicanas ao longo da história (Imagem: JLugonStudio | Shutterstock)

A onça-pintada é o maior felino das Américas e um dos predadores mais impressionantes do mundo. Presente em diversas regiões do México, ela desempenha um papel importante nos ecossistemas ao controlar populações de outros animais.

Sua pelagem dourada com manchas em formato de rosetas facilita a camuflagem em florestas e áreas de vegetação densa. Além da beleza, a espécie é conhecida pela força extraordinária da mordida, considerada uma das mais poderosas entre todos os felinos.

Ao longo da história, a onça-pintada também ocupou lugar de destaque em civilizações indígenas mexicanas, sendo associada à coragem, liderança e poder. Inclusive, conforme descreve a Fifa, o Zayu é uma homenagem à “herança rica e espírito vibrante” do país, sendo um atacante que é “símbolo de celebração cultural e conexão, carregando o coração do México com orgulho”.

3. Clutch, a águia-careca: o símbolo nacional dos Estados Unidos

A águia-careca tornou-se um símbolo de liberdade, independência e força para os norte-americanos (Imagem: John P Ruggeri | Shutterstock)

A águia-careca é uma das aves mais conhecidas do mundo e representa oficialmente os Estados Unidos desde o século XVIII. Apesar do nome, ela não é realmente careca. A aparência que deu origem à denominação ocorre por causa das penas brancas na cabeça, que contrastam com o corpo escuro. A espécie pode alcançar mais de dois metros de envergadura e possui visão extremamente aguçada, capaz de identificar presas a grandes distâncias.

Encontrada principalmente próxima a rios, lagos e regiões costeiras, a ave tornou-se um símbolo de liberdade, independência e força para os norte-americanos. Segundo a Fifa, a águia-careca Clutch, que joga no meio-campo, “lidera pela ação — mobilizando companheiros de equipe, elevando o ânimo e transformando cada desafio em uma oportunidade de ascensão”.