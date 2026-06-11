O que fazer em Curitiba? FIMS celebra 10 anos com show de Luedji Luna e dezenas de atrações

Curitiba chega a esta quinta-feira (11/06) com uma agenda cultural vibrante e diversificada, prometendo agitar a cidade com grandes aberturas de festivais, feiras temáticas de inverno e importantes eventos do mercado musical. O destaque do dia fica por conta da FIMS 10 Anos (Feira Internacional da Música do Sul Global), que traz para a capital paranaense uma programação intensa de palestras, oficinas e shows especiais. Além disso, as tradicionais Feiras Especiais de Inverno e o Circuito Bom Gourmet de Inverno garantem opções para todos os gostos. Prepare-se para um dia repleto de arte, conhecimento e sabores!

Música e Grandes Eventos

Luedji Luna — FIMS 10 Anos: Uma Noite para Celebrar a Música Brasileira

A Feira Internacional da Música do Sul Global (FIMS) celebra seus 10 anos com um show de abertura imperdível da aclamada cantora Luedji Luna. Conhecida por sua voz potente e letras que transitam entre o afrofuturismo e a ancestralidade, Luedji promete uma apresentação intimista e emocionante. A noite contará ainda com a abertura de Daniel Montelles, aquecendo o público para a grande atração.

Horário: A partir das 16h.

Local: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135 – Centro).

Ingressos: ESGOTADOS (vendas realizadas via DiskIngressos).

After Oficial FIMS com DJ Mitay: Ritmos da Música Negra para Agitar a Noite

Para quem quer estender a celebração da FIMS, o after oficial com DJ Mitay é a pedida certa. A festa promete uma imersão nos ritmos e vertentes da música negra, garantindo uma noite de muita dança e boa energia.

Horário: A partir das 23h.

Local: Casa Cultural Àlàáfíà.

Ingressos: Entrada gratuita para as primeiras pessoas, que ainda ganham um drink de boas-vindas.

Oficinas e Formação do Mercado Musical

FIMS 10 Anos — Atividades de Formação: Conhecimento e Oportunidades

A FIMS não é apenas música, é também um espaço de aprendizado e desenvolvimento profissional. Nesta quinta-feira, o evento oferece atividades de formação essenciais para quem atua ou deseja atuar no mercado musical. Serão abordados temas como os Princípios e Impactos da Inteligência Artificial no ecossistema musical, além de uma oficina prática sobre Captação de Recursos para Projetos Culturais.

Horário: Das 15h30 às 19h.

Local: SEBRAE (Sala 7).

Inscrições: Gratuitas, com vagas limitadas. O link para inscrição está disponível na bio do Instagram Oficial da FIMS.

Feiras e Gastronomia

Feiras Especiais de Inverno: Tradição e Sabores Curitibanos

As tradicionais Feiras Especiais de Inverno abrem suas portas, trazendo o charme e os sabores da estação para o coração de Curitiba. Visitantes poderão encontrar o melhor do artesanato local, roupas de lã, toucas e, claro, as clássicas barracas gastronômicas com pinhão, quentão, espetinhos e doces típicos. Uma ótima opção para um passeio em família ou com amigos.

Horário: Das 10h às 21h.

Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade (Centro).

Preço: Entrada franca.

Circuito Bom Gourmet de Inverno e 31ª Curitiba Restaurant Week: Delícias para o Paladar

Para os amantes da boa gastronomia, a quinta-feira oferece duas excelentes opções. O Circuito Bom Gourmet de Inverno reúne dezenas de restaurantes renomados da cidade, que oferecem menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços promocionais e fixos. Paralelamente, a 31ª Curitiba Restaurant Week continua com seus menus temáticos, proporcionando experiências culinárias únicas.

Onde: Diversos estabelecimentos na cidade (confira os participantes nos sites oficiais dos festivais gastronômicos).

Exposições e Arte

Inauguração Exposição: “O Poder do Futebol e o Futebol do Poder”

O Museu da Imagem e do Som (MIS-PR) inaugura uma exposição que promete mergulhar na rica relação entre a formação política e a paixão pelo futebol no Paraná. Um acervo iconográfico que convida à reflexão sobre a história e a cultura do esporte na região.

Quando: Inauguração na quinta-feira, 11 de junho.

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS-PR.

CASACOR Paraná 2026, Curitiba Art Week e Olhar de Cinema

Para os apreciadores de arquitetura, design, artes visuais e cinema, a cidade oferece eventos em andamento como a CASACOR Paraná 2026, a Curitiba Art Week e o Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba. Consulte os sites oficiais para detalhes da programação e locais.

Curitiba está fervilhando de opções para você aproveitar esta quinta-feira. Escolha seus eventos favoritos e mergulhe na rica programação cultural da cidade!