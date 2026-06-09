Exposição revela bastidores do futebol paranaense e sua relação com o poder

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) inaugura no dia 11 de junho a exposição “O Poder do Futebol e o Futebol do Poder“, em Curitiba. A mostra utiliza registros audiovisuais e iconográficos desde a década de 1950 para mostrar como se formou a cultura futebolística no estado, abordando tanto o aspecto esportivo quanto a relação com a política. A entrada é gratuita e a exposição fica em cartaz até 30 de agosto.

A exposição está dividida em dois eixos complementares. O primeiro destaca o período entre 1950 e 1980, quando o futebol se consolidou como fenômeno de massas no Brasil, com a criação de clubes e a formação da identidade nacional através do esporte. O segundo eixo analisa a relação entre governantes e futebol, utilizando registros do acervo do Palácio Iguaçu.

Entre as curiosidades da mostra está o registro da viagem do Colorado, atual Paraná Clube, à África em 1974. Os jogadores brasileiros tentaram burlar a proibição de cabelos compridos imposta pelo ditador do Malawi fazendo permanente antes de viajar, mas ao desembarcarem foram obrigados a raspar a cabeça no aeroporto.

Além dessas questões, a exposição conta com curiosidades para os fãs. Um dos curadores da exposição, o jornalista Sandro Moser destaca os registros do Colorado, atual Paraná Clube, na África, em 1974: “Os jogadores brasileiros usavam cabelos compridos, que era uma moda da época, mas o ditador do Malawi proibia isso. Eles tentaram burlar a regra fazendo permanente antes de viajar, mas não teve jeito: ao pousarem, um barbeiro já os esperava no aeroporto para raspar a cabeça de todo mundo”, explica.

Serviço:

“O Poder do Futebol e o Futebol do Poder”

A partir de 11 de junho

Horário de visitação: terça a sexta, das 10h às 19h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 18h

Em cartaz até 30 de agosto

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro, Curitiba (MIS-PR)

Entrada gratuita