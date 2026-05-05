LG define início das operações de fábrica bilionária em Fazenda Rio Grande

A LG Electronics confirmou para julho deste ano o início das operações da nova fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com investimento de R$ 2 bilhões, a planta industrial será dedicada à chamada “linha branca”, focando inicialmente na produção de geladeiras.

Instalada em um terreno de cerca de 770 mil metros quadrados, a unidade deve transformar o município em um dos principais polos produtivos da multinacional na América do Sul.

Embora o foco inicial sejam os refrigeradores, a expectativa a longo prazo é expandir a fabricação para lavadoras e secadoras de roupas, também dentro da linha branca.

Esta é a segunda planta da gigante sul-coreana no Brasil. A primeira unidade da LG Electronics opera há quase 30 anos na Zona Franca de Manaus. A vinda da indústria ao Paraná é fruto de uma articulação iniciada em 2023, após missão internacional do governo estadual à Coreia do Sul. As obras no local começaram em agosto de 2024.

Nova fábrica da LG em Fazenda Rio Grande deve gerar mil empregos

De acordo com a Prefeitura de Fazenda Rio Grande, a previsão é de que a fábrica da LG Electronics no município gere cerca de mil empregos diretos na fábrica. Durante o período de construção da unidade, mais de 200 trabalhadores da construção civil atuaram no local.