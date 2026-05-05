Gigante Atacadista deixa de existir; veja o que vai acontecer com as lojas

As unidades do Gigante Atacadista, rede criada pelo Grupo Zonta para funcionar como atacarejo, vão mudar de nome. Por uma questão de estratégia comercial, agora as lojas passam a se chamar Condor Atacadista. O objetivo dos administradores é expandir o acesso dos clientes a benefícios já consolidados na rede tradicional.

Com a transição, os consumidores ganham acesso imediato ao Clube Condor e a campanhas especiais de sorteios, além de um mix ampliado de produtos para tornar a experiência de compras mais completa. A alteração mantém o modelo de atacarejo, com foco em preços competitivos e descontos diferenciados para aquisições em grandes volumes.

Segundo o presidente do Grupo Zonta, Pedro Joanir Zonta, “a transição reforça o posicionamento do Grupo Zonta em oferecer mais vantagens, conveniência e oportunidades de economia aos clientes, ao mesmo tempo em que fortalece a marca Condor, que representa o início de tudo”.

Benefícios para os clientes do Condor Atacadista

A nova bandeira traz vantagens significativas aos consumidores. O Clube Condor, programa de fidelidade que reúne mais de 4 milhões de clientes, oferece cashback, promoções exclusivas e uma experiência de compra mais personalizada.

Entre as campanhas disponíveis está o Condor Premia, que promete sortear 11 prêmios de R$ 500 mil, um prêmio final de R$ 1 milhão, vales-compras diários de R$ 500 e 52 prêmios de um ano de supermercado grátis, no valor de R$ 1 mil mensais. Os sorteios são realizados pela Loteria Federal, garantindo transparência aos participantes.