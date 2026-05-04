Com investimento milionário, Casa China reinaugura loja número 1 em Curitiba

A Casa China, rede varejista curitibana fundada no centro da cidade há 29 anos, reinaugura esta quarta-feira (06/04), às 9h, a unidade Rui Barbosa, berço da operação e atual matriz. A reabertura acontece após ampla reforma que acompanha o movimento de revitalização da região central de Curitiba.

O investimento de aproximadamente R$ 1 milhão modernizou completamente a loja e marca uma nova fase da empresa no mesmo endereço onde sua história começou, reforçando a confiança da rede na retomada do centro da cidade.

Para o CEO da Casa China, Douglas Nomura, a iniciativa vai além da renovação física. “Acreditamos muito em Curitiba, especialmente no centro da cidade e em sua capacidade de se reinventar. Essa reinauguração acompanha um movimento maior de valorização da região e reforça nosso compromisso em oferecer uma experiência de compra cada vez melhor aos nossos clientes”, afirma.

Fundada na unidade Rui Barbosa, a Casa China expandiu sua atuação e hoje soma 66 lojas distribuídas por praticamente todos os bairros da capital paranaense, além de presença em cidades do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. “A loja matriz mantém relevância estratégica e simbólica na trajetória da empresa”, destaca Nomura.

Modernização completa da loja matriz

A reforma da Casa China contempla fachada, pintura interna, nova iluminação, atualização da comunicação visual, melhorias tecnológicas e reorganização do layout, com foco na exposição de produtos alinhada às mudanças no comportamento do consumidor. A proposta é tornar o ambiente mais moderno, funcional e atrativo para os clientes.

A programação de reinauguração começa às 9h do dia 6, com o corte da fita, e segue ao longo do dia com ofertas exclusivas para a unidade, ações promocionais com sorteios e ativações em loja, além de decoração temática. “A expectativa é que o movimento incentive outros negócios a investirem na área, contribuindo para o aumento do fluxo de pessoas e a dinamização econômica do centro de Curitiba”, completa Nomura.

A Casa China Rui Barbosa está localizada na Praça Rui Barbosa, 827 – Centro, Curitiba – PR.