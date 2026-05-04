Outback inaugura quarta unidade em Curitiba com investimento de R$ 6 milhões

O Outback Steakhouse inaugura nesta segunda-feira (04/05) a quarta unidade em Curitiba. Instalado no Shopping Palladium, o novo restaurante recebeu um investimento médio de R$ 6 milhões e marca a chegada de um novo conceito arquitetônico à cidade, com uma proposta visual mais contemporânea e descontraída.

A operação reforça o papel estratégico da capital paranaense no plano de expansão da rede. Além do impacto gastronômico, a inauguração movimenta a economia local com a geração de 86 empregos diretos.

Para o Shopping Palladium, a chegada da marca fortalece o posicionamento do empreendimento como polo de convivência e gastronomia no bairro Portão.

Conhecido pelo conceito casual dining e pela inspiração na cultura australiana, o Outback aposta na experiência como diferencial competitivo. O ambiente temático, o atendimento descontraído e o cardápio buscam transformar a visita ao restaurante em um momento de lazer entre amigos e família.

Serviço

Outback Steakhouse – Shopping Palladium Curitiba

Endereço: Av. Presidente Kennedy, 4121 – Portão, Curitiba (PR)

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 às 23h; domingos e feriados, das 11h30 às 22h