Gastronomia

Outback inaugura quarta unidade em Curitiba com investimento de R$ 6 milhões

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 04/05/26 14h51
nova loja do outback em curitiba, no shopping palladium
Foto: Marcelo Elias

O Outback Steakhouse inaugura nesta segunda-feira (04/05) a quarta unidade em Curitiba. Instalado no Shopping Palladium, o novo restaurante recebeu um investimento médio de R$ 6 milhões e marca a chegada de um novo conceito arquitetônico à cidade, com uma proposta visual mais contemporânea e descontraída.

A operação reforça o papel estratégico da capital paranaense no plano de expansão da rede. Além do impacto gastronômico, a inauguração movimenta a economia local com a geração de 86 empregos diretos.

Para o Shopping Palladium, a chegada da marca fortalece o posicionamento do empreendimento como polo de convivência e gastronomia no bairro Portão.

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Conhecido pelo conceito casual dining e pela inspiração na cultura australiana, o Outback aposta na experiência como diferencial competitivo. O ambiente temático, o atendimento descontraído e o cardápio buscam transformar a visita ao restaurante em um momento de lazer entre amigos e família. 

Serviço 

Outback Steakhouse – Shopping Palladium Curitiba 

Endereço: Av. Presidente Kennedy, 4121 – Portão, Curitiba (PR) 

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 às 23h; domingos e feriados, das 11h30 às 22h

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