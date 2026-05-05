Com novo centro de distribuição, Shoppe quer entrega mais rápida na grande Curitiba

A Shopee, plataforma de e-commerce e marketplace asiática, anunciou nesta terça-feira (5) a inauguração de um novo centro de distribuição no Paraná, na região metropolitana de Curitiba. A nova unidade prevê a criação e 300 empregos diretos e indiretos e faz parte da expansão logística da empresa no Brasil.

Com o novo centro de distribuição, a Shopee quer reduzir os prazos de entrega e aprimorar a experiência de compra do consumidor. Novos espaços logísticos também foram inaugurados no Espírito Santo e no Ceará nesta terça-feira. “Com novos centros em Vitória, Curitiba e Fortaleza, ampliamos nossa presença em regiões estratégicas e aproximamos ainda mais a operação dos consumidores locais”, explica Rafael Flores, head de expansão da empresa.

No total, a Shopee conta com 19 centros de distribuição em diferentes regiões do país, sendo 14 no modelo cross-docking (onde são rapidamente conferidos, separados e redirecionados para o cliente final) e cinco fulfillment (serviço logístico que se responsabiliza pelo armazenamento, embalamento e envio dos produtos aos clientes finais).

A nova unidade no Paraná opera em cross-docking, com separação rápida e envio das mercadorias ao destino final. O centro de distribuição recém inaugurado conta com tecnologias como esteiras de lona e termoplásticas, que aumentam a agilidade das operações. O estado é hoje o quarto do Brasil com maior número de vendedores ativos na plataforma.

Shopee quer entregas mais rápidas

A Shopee busca cada vez mais acelerar as entregas e dar mais escala aos vendedores brasileiros. Com esse foco, a empresa tem ampliado a capacidade e acelerado envios em todo o país. Novos centro e distribuição também foram inaugurados em Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais este ano.

As apostas deram resultado. O tempo médio de entrega foi reduzido em 1,5 dia no quatro trimestres de 2025 em todo país, na comparação com o mesmo período de 2024.

Já são 22 centros de distribuição em operação no Brasil. A empresa conta com mais de 3 mil agências pelo país, sendo fonte de renda extra para pequenos e médios comerciantes. São ao todo mais de 45 mil motoristas parceiros que realizam entregas ao consumidor por todo o país.