Trânsito no Paraná tem acidente fatal e obras que impactam rodovias nesta terça-feira (05)

O trânsito no Paraná nesta terça-feira (05/05) tem pontos de atenção em diferentes regiões do estado, com registros de acidentes e intervenções programadas pelas concessionárias. Apesar de não haver grandes congestionamentos generalizados, motoristas devem redobrar os cuidados em trechos específicos ao longo do dia.

Principais ocorrências nas rodovias federais (BRs)

Na BR-376, no sentido Ponta Grossa, há lentidão e interdições pontuais após um acidente grave registrado na manhã desta terça-feira. A colisão, envolvendo dois caminhões e com morte confirmada, ocorreu nas proximidades da região da MacPonta/Posto Abelhão, exigindo atendimento das equipes e impactando o fluxo.

Ainda na BR-376, no trecho do litoral, o tráfego segue em pista simples nos dois sentidos entre os km 663 e 672, nas regiões de Tijucas do Sul e Guaratuba, devido às obras de contenção de encostas.

Na BR-277, o fluxo é intenso no sentido Curitiba, mas sem grandes congestionamentos até o momento. Motoristas devem ficar atentos às obras de sinalização e reparos em Campo Largo (km 110, 119 e 130) e em Palmeira (km 196), onde o tráfego pode operar no sistema pare-e-siga ao longo do dia.

Já na BR-116, o trânsito flui normalmente na maior parte do trecho paranaense nesta manhã, sem registros de bloqueios significativos.

Rodovias estaduais e interdições programadas

Nas rodovias estaduais, a atenção também é necessária. Na PR-445, estão previstas detonações de rochas em três pontos distintos ao longo desta terça-feira. Cada bloqueio total pode durar cerca de 1h30, impactando diretamente o deslocamento dos motoristas.

Na região litorânea, a Ponte de Guaratuba foi recentemente liberada para veículos leves, mas segue com restrições rígidas para o transporte de carga. Está proibida a circulação de veículos com mais de 26 toneladas ou comprimento superior a 18,6 metros.

Outro ponto de atenção é a PRC-466, entre Turvo e Palmeirinha. Embora a interdição esteja programada para esta quarta-feira (06/05), equipes já podem atuar na sinalização do trecho nesta terça, exigindo cautela antecipada dos motoristas.