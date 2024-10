Homem é preso dentro de escola em bairro nobre de Curitiba

Um homem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar do Paraná dentro de uma escola no bairro Água Verde, em Curitiba. Segundo a corporação, ele estava no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA), e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. O jovem era estudante do Ceebja.

A prisão foi realizada por policiais do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), após informações de que um dos estudantes possuía uma ordem judicial de prisão relacionada a um homicídio cometido na capital paranaense. A equipe se deslocou até a escola e, após abordagem e consulta ao sistema, confirmou a existência do mandado.

O homem foi detido e conduzido à cadeia pública de Curitiba, onde permanece à disposição da Justiça.