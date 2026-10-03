Pesquisa para presidente um dia antes das eleições 2026: veja as intenções de voto

O instituto Gerp divulgou neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026.

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 46% das intenções de voto de primeiro turno, contra 44% de Lula (PT). Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Esse cenário leva em conta os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio vai a 53%, enquanto Lula fica com 47%. A vantagem extrapola a margem de erro.

Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno, cujo resultado está em votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos, da mesma maneira como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza o resultado das urnas.

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Na pesquisa espontânea, 13% não sabem em quem votar

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Lula (PT): 36%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%

Zema (Novo): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Outros: 6%

Não sabe: 13%

Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente no cenário estimulado

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 44%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Samara (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Zema (Novo): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB)*: 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

*Leonardo Avalanche desistiu da candidatura.

Segundo turno para presidente pela Gerp

O instituto Gerp simulou um cenário de segundo turno, em votos válidos.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 53%

Lula (PT): 47%

Metodologia: 2.400 entrevistados pela Gerp de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00509/2026.