Em nova pesquisa, Sandro Alex assume 2ª posição isolada na disputa com Moro

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (2) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas eleições de 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno, 8 pontos percentuais à frente de Sandro Alex (PSD) e 14 pontos à frente de Requião Filho (PDT). Eles têm, respectivamente, 40%, 32% e 26% dos votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Na simulação de segundo turno, Moro e Sandro Alex empatam numericamente, com 50% cada. Contra Requião Filho, Moro venceria por 67% a 33%.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do entrevistado) de primeiro turno, este com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

No cenário estimulado em votos válidos, Sergio Moro lidera com 8 pontos percentuais de vantagem

Sergio Moro (PL): 40%

Sandro Alex (PSD): 32%

Requião Filho (PDT): 26%

Luiz França (Missão): 1%

Outros: 1%

*Os candidatos Adriano Funileiro (PCO), Samuel de Mattos (PSTU), Alexandre Slexandre Salomão (Mobiliza) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%

Na pesquisa espontânea, 32% dizem não saber em quem votar

Sergio Moro (PL): 25%

Sandro Alex (PSD): 18%

Requião Filho (PDT): 17%

Outros: 2%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/Não respondeu: 32%

Segundo turno para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 67%

Requião Filho (PDT): 33%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 50%

Sandro Alex (PSD): 50%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 61%

Requião Filho (PDT): 39%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 28 de setembro a 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04002/2026.