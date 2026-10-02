Posso votar de sunga ou de chinelo? Veja o que pode e não pode na eleição

Se você tem dúvidas sobre como se vestir para ir votar neste domingo (4), este conteúdo é para você. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), embora não exista um código de vestimenta para que o cidadão exerça o seu dever cívico, várias dúvidas acabam surgindo entre os eleitores.

Por exemplo: “Posso votar com camiseta que identifique nome e número do meu candidato?” E a resposta é positiva.

Segundo a legislação eleitoral, as únicas proibições explícitas falam sobre o voto sem camiseta (vale principalmente para os homens) e a presença nas seções eleitorais em trajes de banho. Dito isso, votar de bermuda, de chinelo ou até com roupa de “missa” está liberado.

Também é permitido ir votar com bótons e adesivos do seu candidato, bonés e outros símbolos que representem a sua preferência.

Mas atenção: é proibido se manifestar verbalmente sobre o seu voto ou mesmo pedir voto para qualquer candidato a outras pessoas. As aglomerações de eleitores identificados com algum candidato também não podem acontecer.