Nova pesquisa pro Senado mostra Deltan, Curi e Barros embolados

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (2) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para as duas vagas em disputa para o Senado pelo estado do Paraná nas Eleições de 2026.

No cenário com Deltan Dallagnol (Novo), cuja candidatura está sendo julgada pelo TSE, ele aparece numericamente à frente, com 21% no consolidado de primeiro e segundo votos. Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL) vêm na sequência, com 19% cada, seguidos por Gleisi (PT), com 16%. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, os quatro estão com chances.

Sem Deltan, Filipe Barros vai a 25%, seguido por Alexandre Curi, com 22%. Gleisi aparece em terceiro, com 18%, empatada tecnicamente com Curi.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Real Time Big Data testou dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.

Com Deltan Dallagnol, quatro candidatos estão com chances

Deltan Dallagnol (Novo)*: 21%

Alexandre Curi (Republicanos): 19%

Filipe Barros (PL): 19%

Gleisi (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 12%

Dr Rosinha (PT): 7%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Nulo/Branco: 2%

Não sabe/Não respondeu: 3%

* A candidatura de Deltan Dallagnol está sendo julgada pelo TSE.

Sem Deltan, Filipe Barros, Curi e Gleisi ficam com mais chances

Filipe Barros (PL): 25%

Alexandre Curi (Republicanos): 22%

Gleisi (PT): 18%

Cristina Graeml (PSD): 16%

Dr Rosinha (PT): 7%

Karen Guerreiro (Missão): 2%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 28 de setembro a 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04002/2026.