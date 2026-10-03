Nova pesquisa aponta intenções de voto para o governo do Paraná na véspera da eleição

O instituto Neokemp divulgou neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 48,1% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que somam 24,7% e 23,2%, respectivamente. Eles estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa.

O instituto não testou cenários de segundo turno.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) de primeiro turno aos entrevistados.

Sergio Moro lidera cenário de primeiro turno

Sergio Moro (PL): 48,1%

Requião Filho (PDT): 24,7%

Sandro Alex (PSD): 23,2%

Tayná Miessa (UP): 0,6%

Adriano Funileiro (PCO): 0,6%

Luiz França (Missão): 0,4%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,2%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Branco/Nulo: 0,4%

Não sabe: 1,7%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 1º e 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05345/2026.