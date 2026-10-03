Eleições 2026

Nova pesquisa aponta intenções de voto para o governo do Paraná na véspera da eleição

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 03/10/26 09h43
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

O instituto Neokemp divulgou neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 48,1% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que somam 24,7% e 23,2%, respectivamente. Eles estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa.

O instituto não testou cenários de segundo turno.

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A pesquisa Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) de primeiro turno aos entrevistados.

Sergio Moro lidera cenário de primeiro turno

  • Sergio Moro (PL): 48,1%
  • Requião Filho (PDT): 24,7%
  • Sandro Alex (PSD): 23,2%
  • Tayná Miessa (UP): 0,6%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0,6%
  • Luiz França (Missão): 0,4%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0,2%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%
  • Branco/Nulo: 0,4%
  • Não sabe: 1,7%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 1º e 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05345/2026.

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