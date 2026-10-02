Pesquisa indica Lula e Flávio separados por 3 pontos no 2º turno

O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa na noite desta quinta-feira (1º) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.

Lula (PT) alcança 45% e Flávio Bolsonaro (PL) 40% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Em um eventual segundo turno entre os dois candidatos, o resultado indica empate técnico: Lula tem 48% e Flávio 45%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos candidatos não são mostrados antes para o entrevistado) e um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de primeiro turno.

Indecisos somam 13% na pesquisa espontânea

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Outros: 2%

Branco/Nulo/Nenhum: 5%

Indecisos: 13%

Lula e Flávio empatam tecnicamente no cenário estimulado com votos totais

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%

Indecisos: 2%

Em branco/nulo/nenhum: 5%

*Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram. Avalanche anunciou a desistência da candidatura à Presidência nesta quarta-feira (30).

Cenário estimulado com votos válidos indica Lula à frente

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%

*Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram.

Segundo turno para presidente da República

O Datafolha simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 48%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Branco/nulo: 6%

Indecisos: 1%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 47%

Escritor Augusto Cury (Avante): 42%

Branco/nulo: 9%

Indecisos: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 48%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Branco/nulo: 9%

Indecisos: 1%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 49%

Romeu Zema (Novo): 40%

Branco/nulo: 9%

Indecisos: 2%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 39%

Branco/nulo: 10%

Indecisos: 2%

Metodologia: O Datafolha entrevistou 2.506 pessoas do dia 28 de setembro a 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.