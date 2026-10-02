Eleições 2026

Pesquisa indica Lula e Flávio separados por 3 pontos no 2º turno

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo
- Atualizado: 02/10/26 07h38
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa na noite desta quinta-feira (1º) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026

Lula (PT) alcança 45% e Flávio Bolsonaro (PL) 40% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Em um eventual segundo turno entre os dois candidatos, o resultado indica empate técnico: Lula tem 48% e Flávio 45%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos candidatos não são mostrados antes para o entrevistado) e um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de primeiro turno.

Indecisos somam 13% na pesquisa espontânea

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Outros: 2%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 5%
  • Indecisos: 13%

Lula e Flávio empatam tecnicamente no cenário estimulado com votos totais

  • Lula (PT): 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Samara (UP): 1%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%
  • Indecisos: 2%
  • Em branco/nulo/nenhum: 5%

*Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram. Avalanche anunciou a desistência da candidatura à Presidência nesta quarta-feira (30).

Cenário estimulado com votos válidos indica Lula à frente

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 40%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Samara (UP): 1%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%

*Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram.

Segundo turno para presidente da República

O Datafolha simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 48%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Branco/nulo: 6%
  • Indecisos: 1%

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 47%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 42%
  • Branco/nulo: 9%
  • Indecisos: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 48%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 42%
  • Branco/nulo: 9%
  • Indecisos: 1%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 49%
  • Romeu Zema (Novo): 40%
  • Branco/nulo: 9%
  • Indecisos: 2%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 48%
  • Renan Santos (Missão): 39%
  • Branco/nulo: 10%
  • Indecisos: 2%

Metodologia: O Datafolha entrevistou 2.506 pessoas do dia 28 de setembro a 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.

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