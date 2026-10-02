Pesquisa indica Lula e Flávio separados por 3 pontos no 2º turno

O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa na noite desta quinta-feira (1º) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.
Lula (PT) alcança 45% e Flávio Bolsonaro (PL) 40% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Em um eventual segundo turno entre os dois candidatos, o resultado indica empate técnico: Lula tem 48% e Flávio 45%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos candidatos não são mostrados antes para o entrevistado) e um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de primeiro turno.
Indecisos somam 13% na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Outros: 2%
- Branco/Nulo/Nenhum: 5%
- Indecisos: 13%
Lula e Flávio empatam tecnicamente no cenário estimulado com votos totais
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%
- Indecisos: 2%
- Em branco/nulo/nenhum: 5%
*Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram. Avalanche anunciou a desistência da candidatura à Presidência nesta quarta-feira (30).
Cenário estimulado com votos válidos indica Lula à frente
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%
*Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram.
Segundo turno para presidente da República
O Datafolha simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 48%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Branco/nulo: 6%
- Indecisos: 1%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 47%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 42%
- Branco/nulo: 9%
- Indecisos: 2%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 48%
- Ronaldo Caiado (PSD): 42%
- Branco/nulo: 9%
- Indecisos: 1%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 49%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Branco/nulo: 9%
- Indecisos: 2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 48%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Branco/nulo: 10%
- Indecisos: 2%
Metodologia: O Datafolha entrevistou 2.506 pessoas do dia 28 de setembro a 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.