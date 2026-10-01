Pesquisa Alfa mostra disputa apertada pelas duas vagas ao Senado no Paraná

A Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (1º) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para as duas vagas em disputa para o Senado pelo estado do Paraná nas eleições de 2026.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
A Alfa Inteligência fez uma pesquisa espontânea (quando os nomes dos candidatos não são mostrados) e testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado dos cenários é a soma do primeiro e segundo votos e, por isso, passa de 100%.
Em pesquisa espontânea, maioria não sabe em quem votar para senador
- Deltan Dallagnol (Novo): 9%
- Gleisi (PT): 9%
- Filipe Barros (PL): 7%
- Alexandre Curi (Republicanos): 5%
- Dr Rosinha (PT): 4%
- Cristina Graeml (PSD): 2%
- Outros: 3%
- Ninguém/Branco/Nulo: 20%
- Não sabe/Não respondeu: 141%
Quatro candidatos empatam em cenário estimulado ao Senado
- Alexandre Curi (Republicanos): 30%
- Deltan Dallagnol (Novo): 26%
- Gleisi (PT): 25%
- Filipe Barros (PL): 24%
- Dr Rosinha (PT): 13%
- Cristina Graeml (PSD): 10%
- Marcelo Marcelino (PCO): 3%
- Karen Guerreiro (Missão): 2%
- Joaquim do MLB (UP): 1%
- Ninguém/Branco/Nulo: 20%
- Não sabe/Não respondeu: 46%
Metodologia: 1.200 entrevistados pela Alfa Inteligência de 25 a 30 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05408/2026.