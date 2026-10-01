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Pesquisa Alfa mostra disputa apertada pelas duas vagas ao Senado no Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 01/10/26 20h03
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

A Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (1º) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para as duas vagas em disputa para o Senado pelo estado do Paraná nas eleições de 2026.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

A Alfa Inteligência fez uma pesquisa espontânea (quando os nomes dos candidatos não são mostrados) e testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado dos cenários é a soma do primeiro e segundo votos e, por isso, passa de 100%.

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Em pesquisa espontânea, maioria não sabe em quem votar para senador

  • Deltan Dallagnol (Novo): 9%
  • Gleisi (PT): 9%
  • Filipe Barros (PL): 7%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 5%
  • Dr Rosinha (PT): 4%
  • Cristina Graeml (PSD): 2%
  • Outros: 3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 20%
  • Não sabe/Não respondeu: 141%

Quatro candidatos empatam em cenário estimulado ao Senado

  • Alexandre Curi (Republicanos): 30%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 26%
  • Gleisi (PT): 25%
  • Filipe Barros (PL): 24%
  • Dr Rosinha (PT): 13%
  • Cristina Graeml (PSD): 10%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 3%
  • Karen Guerreiro (Missão): 2%
  • Joaquim do MLB (UP): 1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 20%
  • Não sabe/Não respondeu: 46%

Metodologia: 1.200 entrevistados pela Alfa Inteligência de 25 a 30 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05408/2026.

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