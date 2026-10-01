Pesquisa mostra Moro e Sandro Alex em empate técnico no 2º turno no Paraná

A Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (1º) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas eleições de 2026.

O senador Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto no cenário estimulado (quando os nomes dos candidatos são mostrados) de primeiro turno, com 37%. Sandro Alex (PSD) vem em seguida com 28%, empatado tecnicamente dentro da margem de erro de 2,8 pontos percentuais com Requião Filho (PDT), que tem 24%.

Nas simulações de segundo turno, Moro empata tecnicamente dentro da margem de erro com Sandro Alex, por 46% a 43%. O senador, contudo, fica à frente de Requião Filho, por 50% a 37%.

O pedetista também perderia para Sandro Alex na simulação de segundo turno, já que o candidato do PSD fica com 45% contra 34% do deputado estadual do Paraná.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A Alfa Inteligência fez uma pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente ao eleitor) e apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do entrevistado).

Em pesquisa espontânea, 36% não sabem em quem votar para governador

Sergio Moro (PL): 26%

Sandro Alex (PSD): 16%

Requião Filho (PDT): 14%

Outros: 3%

Ninguém/Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 36%

Cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 37%

Sandro Alex (PSD): 28%

Requião Filho (PDT): 24%

Tainá Miessa (UP): 2%

Adriano Funileiro (PCO): 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Segundo turno para governador do Paraná em 2026

A Alfa Inteligência fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná.

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 46%

Sandro Alex (PSD): 43%

Ninguém/Branco/Nulo: 7%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 50%

Requião Filho (PDT): 37%

Ninguém/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 45%

Requião Filho (PDT): 34%

Ninguém/Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Metodologia: 1.200 entrevistados pela Alfa Inteligência de 25 a 30 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05408/2026.