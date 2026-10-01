Morre aos 59 anos Lito Sousa, aviador e youtuber

O aviador aposentado e Youtuber Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. O falecimento foi comunicado no seu canal do Instagram, em mensagem da jornalista Lívia Fernanda postada em seu perfil e no de sua esposa, MIa Seidl. Ele enfrentava uma doença degenerativa rara, chamada Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A doença foi conhecida no final de agosto e logo uma mobilização foi formada em busca de um tratamento experimental da doença, que ainda não tem cura conhecida.

Quem é Lito Sousa e sua carreira na aviação

Natural do Ceará, Lito Sousa começou a trajetória profissional ligado à manutenção de aeronaves. Ao longo de mais de três décadas na aviação comercial, trabalhou na Base Aérea de Santos, na Varig e na companhia norte-americana United Airlines, além de atuar como consultor e especialista em segurança e fatores humanos.

A experiência acumulada no setor deu origem também a uma carreira como escritor, palestrante e educador. Entre seus trabalhos está o livro Onde Morrem os Aviões, inspirado em experiências profissionais vividas na África.

Sua popularidade, porém, ganhou outra dimensão com o canal Aviões e Música, criado para explicar o funcionamento de aeronaves, comentar ocorrências da aviação e ajudar passageiros a perder o medo de voar.

O projeto cresceu especialmente durante a pandemia de Covid-19 e transformou Lito em um dos principais comunicadores brasileiros especializados no assunto. Hoje, Lito acumula mais de 7 milhões de seguidores no YouTube e Instagram.

Além da produção de conteúdo, ele fundou a Lito Aviation Academy, voltada à formação de profissionais da área, e passou a levar conceitos de segurança e fatores humanos para empresas de outros setores. De acordo com as informações divulgadas em seus canais profissionais, seus cursos e conteúdos já alcançaram milhares de alunos e seguidores.

No domingo (23), após a divulgação do diagnóstico, Lito apareceu pela primeira vez em vídeo e fez um pedido para ser incluído em pesquisas experimentais nos Estados Unidos. A família tenta conseguir uma vaga em estudos que investigam novas abordagens contra doenças priônicas.

O que é a doença que afeta Lito Sousa

A Doença de Creutzfeldt-Jakob pertence ao grupo das doenças priônicas. Ela ocorre quando proteínas chamadas príons assumem uma conformação anormal e passam a induzir outras proteínas a sofrerem alterações semelhantes. O processo provoca danos progressivos às células do sistema nervoso e altera a estrutura do tecido cerebral.

A doença é extremamente rara. Segundo o Ministério da Saúde, a forma esporádica responde por aproximadamente 85% dos casos e não tem causa ou padrão de transmissão conhecido. Existem ainda formas hereditárias, associadas a mutações no gene PRNP, e formas iatrogênicas, relacionadas a exposições médicas muito específicas.

A DCJ não deve ser confundida com a variante da doença de Creutzfeldt-Jakob relacionada à chamada doença da vaca louca. São condições diferentes. O Ministério da Saúde afirma que a variante ligada à encefalopatia espongiforme bovina é uma doença priônica zoonótica distinta e que nunca houve caso humano confirmado dessa variante no Brasil.

Entre os sinais associados à DCJ estão perda de memória, demência, alterações de comportamento, dificuldades de coordenação, tremores, distúrbios visuais e contrações musculares involuntárias. A evolução costuma ser muito mais rápida do que a observada em doenças neurodegenerativas mais conhecidas, como o Alzheimer.