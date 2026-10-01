Eleições 2026

Deltan e Filipe Barros aparecem à frente na disputa pelo Senado no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Wesley Oliveira - Gazeta do Povo
- Atualizado: 01/10/26 09h09
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

O instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (1º) nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado no estado do Paraná nas Eleições 2026.

No cenário estimulado, Deltan Dallagnol (Novo) soma 24,9% das intenções de voto. Filipe Barros (PL) aparece na sequência, com 23,0%. Eles ficariam com as duas cadeiras em disputa.

Mais abaixo aparecem Gleisi (PT), com 15,7%, Alexandre Curi (Republicanos, com 12,1%, Dr. Rosinha (PT), com 9,7%, e Cristina Graeml (PSD), com 8,9%.

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Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O instituto Neokemp apresentou aos entrevistados um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes), no qual responderam em que candidato votariam para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é o consolidado dos dois votos e reduzido para 100%.

Deltan Dallagnol e Filipe Barros lideram corrida ao Senado

  • Deltan Dallagnol (Novo): 24,9%
  • Filipe Barros (PL): 23,0%
  • Gleisi (PT): 15,7%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 12,1%
  • Dr. Rosinha (PT): 9,7%
  • Cristina Graeml (PSD): 8,9%
  • Karen Guerreiro (Missão): 0,5%
  • Joaquim do MLB (UP): 0,5%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0,1%
  • Não sabe: 1,4%
  • Branco/Nulo: 3,1%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05600/2026.

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