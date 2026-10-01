Deltan e Filipe Barros aparecem à frente na disputa pelo Senado no Paraná

O instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (1º) nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado no estado do Paraná nas Eleições 2026.

No cenário estimulado, Deltan Dallagnol (Novo) soma 24,9% das intenções de voto. Filipe Barros (PL) aparece na sequência, com 23,0%. Eles ficariam com as duas cadeiras em disputa.

Mais abaixo aparecem Gleisi (PT), com 15,7%, Alexandre Curi (Republicanos, com 12,1%, Dr. Rosinha (PT), com 9,7%, e Cristina Graeml (PSD), com 8,9%.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O instituto Neokemp apresentou aos entrevistados um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes), no qual responderam em que candidato votariam para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é o consolidado dos dois votos e reduzido para 100%.

Deltan Dallagnol e Filipe Barros lideram corrida ao Senado

Deltan Dallagnol (Novo): 24,9%

Filipe Barros (PL): 23,0%

Gleisi (PT): 15,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 12,1%

Dr. Rosinha (PT): 9,7%

Cristina Graeml (PSD): 8,9%

Karen Guerreiro (Missão): 0,5%

Joaquim do MLB (UP): 0,5%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,1%

Não sabe: 1,4%

Branco/Nulo: 3,1%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05600/2026.