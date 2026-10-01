Moro aparece com 47,7% e Requião Filho e Sandro Alex têm disputa apertada em pesquisa

O instituto Neokemp divulgou na quinta-feira (1º) nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas Eleições 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 47,7% das intenções de voto. Levando em conta a margem de erro da pesquisa, de 3,1 pontos percentuais, ele pode ultrapassar 50%.

Na sequência aparecem Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), com 26,0% e 23,0%, respectivamente. Eles estão empatados dentro da margem de erro.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) de primeiro turno aos entrevistados.

Sergio Moro se aproxima de 50% no cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 47,7%

Requião Filho (PDT): 26,0%

Sandro Alex (PSD): 23,0%

Luiz França (Missão): 0,6%

Tayná Miessa (UP): 0,2%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%

Adriano Funileiro (PCO): 0,1%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,0%

Branco/Nulo: 1,0%

Não sabe: 1,3%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05600/2026.