Requião Filho e Moro aparecem com maior rejeição em pesquisa do Neokemp

O instituto Neokemp divulgou na segunda-feira (28) nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas Eleições 2026.

O senador Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo Palácio Iguaçu, com 47,2% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Requião Filho (PDT), com 25,8%, e Sandro Alex (PSD), com 22,6%, seguem empatados dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais.

Requião Filho tem o maior índice de rejeição entre os eleitores no Paraná, com 48,3%, seguido por Sergio Moro, com 33,8%, e por Sandro Alex, com 6,7%.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) de primeiro turno aos entrevistados.

Sergio Moro lidera cenário estimulado para o governo do Paraná

Sergio Moro (PL): 47,2%

Requião Filho (PDT): 25,8%

Sandro Alex (PSD): 22,6%

Luiz França (Missão): 1%

Adriano Funileiro (PCO): 0,5%

Tayná Miessa (UP): 0,3%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Branco/Nulo: 1%

Não sabe: 1,4%

Rejeição para governador do Paraná

O instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum para governador do estado. O resultado foi:

Requião Filho (PDT): 48,3%

Sergio Moro (PL): 33,8%

Sandro Alex (PSD): 6,7%

Luiz França (Missão): 2,1%

Tayná Miessa (UP): 1,9%

Adriano Funileiro (PCO): 0,8%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,8%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,3%

Rejeita todos: 1,9%

Não rejeita ninguém: 3,4%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 25 e 26 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-09878/2026.