Moro lidera no 1º turno, mas empata com Sandro Alex no 2º em pesquisa

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (29) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas Eleições 2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, Sergio Moro (PL) soma 36% das intenções de voto. Na sequência aparecem Sandro Alex (PSD), com 28%, e Requião Filho (PDT), com 23%.

Nas simulações de segundo turno, Moro e Sandro Alex empatam dentro da margem da erro. Eles, por outro lado, venceriam Requião Filho (PDT).

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do entrevistado).

Na pesquisa espontânea, 38% dizem não saber em quem votar

Sergio Moro (PL): 23%

Sandro Alex (PSD): 15%

Requião Filho (PDT): 14%

Outros: 3%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/Não respondeu: 38%

No cenário estimulado, Sergio Moro tem 8 pontos percentuais de vantagem

Sergio Moro (PL): 36%

Sandro Alex (PSD): 28%

Requião Filho (PDT): 23%

Luiz França (Missão): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 7%

*Adriano Funileiro (PCO), Samuel de Mattos (PSTU), Alexandre Salomão (Mobiliza) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.

Segundo turno para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 54%

Requião Filho (PDT): 30%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 41%

Sandro Alex (PSD): 39%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 10%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 44%

Requião Filho (PDT): 31%

Nulo/Branco: 13%

Não sabe/Não respondeu: 12%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 24 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada por TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04181/2026.