Moro lidera no 1º turno, mas empata com Sandro Alex no 2º em pesquisa

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (29) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas Eleições 2026.
No cenário estimulado de primeiro turno, Sergio Moro (PL) soma 36% das intenções de voto. Na sequência aparecem Sandro Alex (PSD), com 28%, e Requião Filho (PDT), com 23%.
Nas simulações de segundo turno, Moro e Sandro Alex empatam dentro da margem da erro. Eles, por outro lado, venceriam Requião Filho (PDT).
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do entrevistado).
Na pesquisa espontânea, 38% dizem não saber em quem votar
- Sergio Moro (PL): 23%
- Sandro Alex (PSD): 15%
- Requião Filho (PDT): 14%
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 38%
No cenário estimulado, Sergio Moro tem 8 pontos percentuais de vantagem
- Sergio Moro (PL): 36%
- Sandro Alex (PSD): 28%
- Requião Filho (PDT): 23%
- Luiz França (Missão): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 7%
*Adriano Funileiro (PCO), Samuel de Mattos (PSTU), Alexandre Salomão (Mobiliza) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.
Segundo turno para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná.
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 54%
- Requião Filho (PDT): 30%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 9%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 41%
- Sandro Alex (PSD): 39%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 10%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 44%
- Requião Filho (PDT): 31%
- Nulo/Branco: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 12%
Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 24 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada por TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04181/2026.