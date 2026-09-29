Candidatura

O voto em Deltan Dallagnol será válido? Entenda a situação do candidato

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Rafael Fantin - Gazeta do Povo
- Atualizado: 29/09/26 08h59
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Fotografia em plano médio do ex-procurador da República Deltan Dallagnol discursando em uma mesa de conferência ou reunião institucional. Em primeiro plano, enquadrado do peito para cima, um homem de pele clara, cabelos pretos curtos penteados para o lado e óculos de armação fina sem aro inferior fala diante de um microfone pedestal de espuma preta posicionando no centro da mesa. Ele veste um terno cinza-médio com padronagem risca-de-giz discreta, camisa social branca e gravata preta texturizada. Ele apoia os braços sobre a mesa de madeira clara, onde se observam um copo com água e um mouse de computador no canto inferior direito. No plano intermediário, à esquerda, sobressai o encosto de uma poltrona executiva estofada em couro de cor bege claro com acabamento capitonê. Ao fundo, sob iluminação uniforme de ambiente corporativo, destaca-se uma parede lisa de tom bege claro e neutro.
Candidato está com campanha suspensa, mas segue elegível. Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados.

O candidato ao Senado Deltan Dallagnol (Novo-PR) anunciou neste domingo (27) a reativação do perfil do Instagram, que havia sido bloqueado após liminar do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), na última quinta-feira (24).

O candidato do Novo esclareceu que, apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — suspendendo os atos de campanha do ex-procurador da Lava Jato no Paraná —, ele segue como candidato a senador com o nome nas urnas para votação no próximo domingo (4).

“Eu continuo como candidato ao Senado, o meu nome estará na urna, mas estou há oito dias proibido pelo TSE de fazer atos de campanha. [..] O Paraná está mandando o recado que quer enviar para Brasília dois senadores comprometidos a enfrentar a censura e defender as liberdades”, disse Dallagnol, citando o nome do parceiro de chapa, Filipe Barros (PL-PR).

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Acompanhado do candidato ao governo Sergio Moro (PL-PR), Barros tem defendido a continuidade da campanha de Dallagnol. Os aliados, no entanto, também foram alvos de uma decisão do TRE-PR, que impôs uma nova restrição. “A atuação de terceiros candidatos não pode servir como via de burla para o restabelecimento prático de uma campanha eleitoral expressamente suspensa pela Corte Superior”, afirmou a juíza Sandra Bauermann.

Com a campanha suspensa, o partido Novo aguarda o julgamento do registro de candidatura de Dallagnol no TSE. No Paraná, ele teve o registro deferido com recurso por quatro votos a três, o que será analisado pela Corte Superior. O processo ainda não tem data para julgamento. “Podem tentar calar a nossa voz. Eu não posso pedir voto por causa da censura eleitoral, mas a decisão final está nas mãos do povo paranaense”, declarou.

Confira, a seguir, os principais pontos sobre a candidatura de Deltan Dallagnol:

Deltan é candidato ao Senado no Paraná?

Sim. Segundo a Justiça Eleitoral, ele teve o registro deferido com recurso no Paraná. O registro ainda aguarda o julgamento do TSE.

O nome de Deltan vai aparecer na urna ao digitar o número do candidato?

Sim. De acordo com o site sobre as candidaturas registradas no TSE, o nome de Deltan Dallagnol consta nas urnas.  

Como está a situação jurídica do candidato hoje?

Dallagnol teve o registro deferido pelo TRE-PR, mas a Federação Brasil da Esperança do Paraná (PT, PCdoB e PV) e a coligação “Paraná para Todos” recorreram ao TSE contra a decisão que confirmou a candidatura ao Senado.

Os partidos encabeçados pelo PT alegam que o registro do candidato do Novo contraria decisão da Corte Superior, que cassou a candidatura do então deputado federal em 2023. O TSE entendeu que Dallagnol pediu exoneração voluntária do cargo de procurador da República para não responder a processos administrativos e disputar as eleições de 2022.

A defesa de Dallagnol argumenta que o acórdão do julgamento em 2023 trata especificamente da candidatura do ex-deputado federal e não prevê a perda dos direitos políticos. Assim, para a defesa do candidato, ele estaria elegível para as eleições deste ano.

O que está em jogo para o TSE definir sobre Deltan?

O TSE pode cassar, novamente, o registro de candidatura de Dallagnol ou confirmar que ele está apto para a disputa eleitoral.

Quando o TSE deve julgar a situação de Deltan?

O processo que trata do registro de candidatura de Dallagnol ainda não tem data definida para entrar na pauta de julgamentos do TSE.

O julgamento pode ficar para depois da votação?

Sim. Caso ele seja eleito, os votos podem ser até anulados, se o registro for cassado pelo TSE, o que levaria o estado a uma eleição suplementar para definir um novo senador.

O que mostram as pesquisas sobre a disputa ao Senado no Paraná

Além de Dallagnol e Filipe Barros, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos-PR), a jornalista Cristina Graeml (PSD-PR), a candidata Karen Guerreiro (Missão-PR) e a chapa petista Gleisi Hoffmann e Dr. Rosinha, disputam a eleição ao Senado pelo Paraná.

Segundo a Quaest*, Curi (14%), Dallagnol (11%), Barros (11%) e Gleisi (10%) estão tecnicamente empatados. Neste ano, cada estado brasileiro irá eleger dois senadores. 

Já a pesquisa Neokemp mostra Dallagnol na liderança no cenário estimulado que soma o primeiro e o segundo votos e, por isso, atinge 200%. O candidato do Novo tem 50,8% da preferência dos entrevistados, seguido por Barros (35,4%), Gleisi (30,9%), Curi (27,5%), Graeml (20,9%) e Dr. Rosinha (20%).

* Quaest: 804 entrevistados pela Quaest de 20 a 23 de setembro de 2026. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Paranaense e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-02802/2026.

** Neokemp: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 22 e 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-07451/2026.

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