Eleições 2026

Cinco candidatos aparecem empatados na disputa ao Senado no Paraná em pesquisa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 29/09/26 08h24
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (29) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para as duas vagas em disputa para o Senado pelo estado do Paraná nas Eleições 2026.

A corrida está acirrada, com cinco candidatos empatados tecnicamente. Deltan Dallagnol (Novo) tem 19%, Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL) somam 18% cada, Gleisi (PT) vai a 16% e Cristina Graeml (PSD) alcança 15%.

Eles ficam empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

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O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.

Cinco candidatos brigam pelas duas vagas

  • Deltan Dallagnol (Novo): 19%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 18%
  • Filipe Barros (PL): 18%
  • Gleisi (PT): 16%
  • Cristina Graeml (PSD): 15%
  • Dr Rosinha (PT): 6%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%
  • Joaquim do MLB (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não sabe/Não respondeu: 4%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 24 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada por TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04181/2026.

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