Cinco candidatos aparecem empatados na disputa ao Senado no Paraná em pesquisa

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (29) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para as duas vagas em disputa para o Senado pelo estado do Paraná nas Eleições 2026.

A corrida está acirrada, com cinco candidatos empatados tecnicamente. Deltan Dallagnol (Novo) tem 19%, Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL) somam 18% cada, Gleisi (PT) vai a 16% e Cristina Graeml (PSD) alcança 15%.

Eles ficam empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.

Cinco candidatos brigam pelas duas vagas

Deltan Dallagnol (Novo): 19%

Alexandre Curi (Republicanos): 18%

Filipe Barros (PL): 18%

Gleisi (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 15%

Dr Rosinha (PT): 6%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 24 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada por TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04181/2026.