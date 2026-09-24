Deltan lidera pesquisa ao Senado no Paraná; Filipe, Gleisi e Curi disputam segunda vaga

O Instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (24) uma nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas Eleições 2026. Deltan Dallagnol (Novo) está melhor posicionado para uma das duas cadeiras ao Senado.
Para a segunda vaga, Filipe Barros (PL), Gleisi (PT) e Alexandre Curi (Republicanos) aparecem com mais chances. Em um bloco logo abaixo estão Cristina Graeml (PSD) e Dr. Rosinha (PT).
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O instituto Neokemp apresentou aos entrevistados um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes), no qual responderam em que candidato votariam para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é a soma do primeiro e do segundo votos e, por isso, atinge 200%.
Deltan Dallagnol se destaca no cenário estimulado
- Deltan Dallagnol (Novo): 50,8%
- Filipe Barros (PL): 35,4%
- Gleisi (PT): 30,9%
- Alexandre Curi (Republicanos): 27,5%
- Cristina Graeml (PSD): 20,9%
- Dr. Rosinha (PT): 20,0%
- Karen Guerreiro (Missão): 0,9%
- Joaquim do MLB (UP): 0,6%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0,4%
- Não sabe: 9,4%
- Branco/Nulo: 3,2%
Rejeição para senador pelo Paraná
O Neokemp também perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para uma vaga ao Senado pelo Paraná. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.
- Gleisi (PT): 55,6%
- Deltan Dallagnol (Novo): 14,0%
- Filipe Barros (PL): 13,5%
- Dr. Rosinha (PT): 8,6%
- Cristina Graeml (PSD): 3,6%
- Alexandre Curi (Republicanos): 1,3%
- Joaquim do MLB (UP): 0,2%
- Karen Guerreiro (Missão): 0,1%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0,0%
- Rejeita todos: 1,0%
- Não rejeita ninguém: 2,2%
Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 22 a 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-07451/2026.