Pesquisa mostra Moro perto dos 50% na disputa pelo governo do Paraná

O instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (24) nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas Eleições 2026. Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 48,7% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Requião Filho (PDT), com 25,9%, e Sandro Alex (PSD), com 20,8%. Estes dois estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa. O instituto não testou cenários de segundo turno.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) de primeiro turno aos entrevistados.

Sergio Moro abre mais de 20 pontos percentuais para os demais candidatos no cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 48,7%

Requião Filho (PDT): 25,9%

Sandro Alex (PSD): 20,8%

Adriano Funileiro (PCO): 0,5%

Luiz França (Missão): 0,4%

Tayná Miessa (UP): 0,2%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,2%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%

Branco/Nulo: 0,9%

Não sabe: 2,4%

Rejeição para governador do Paraná

O instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum para governador do estado. O resultado foi:

Requião Filho (PDT): 47,5%

Sergio Moro (PL): 34,9%

Sandro Alex (PSD): 6,5%

Tayná Miessa (UP): 2,7%

Adriano Funileiro (PCO): 2,2%

Luiz França (Missão): 1,9%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,6%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Rejeita todos: 1,2%

Não rejeita ninguém: 2,4%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 22 a 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-07451/2026.