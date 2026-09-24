Eleições 2026

Pesquisa mostra Moro perto dos 50% na disputa pelo governo do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 24/09/26 08h24
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

O instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (24) nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas Eleições 2026. Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 48,7% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Requião Filho (PDT), com 25,9%, e Sandro Alex (PSD), com 20,8%. Estes dois estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa. O instituto não testou cenários de segundo turno.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) de primeiro turno aos entrevistados.

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Sergio Moro abre mais de 20 pontos percentuais para os demais candidatos no cenário estimulado

  • Sergio Moro (PL): 48,7%
  • Requião Filho (PDT): 25,9%
  • Sandro Alex (PSD): 20,8%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0,5%
  • Luiz França (Missão): 0,4%
  • Tayná Miessa (UP): 0,2%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0,2%
  • Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%
  • Branco/Nulo: 0,9%
  • Não sabe: 2,4%

Rejeição para governador do Paraná 

O instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum para governador do estado. O resultado foi:

  • Requião Filho (PDT): 47,5%
  • Sergio Moro (PL): 34,9%
  • Sandro Alex (PSD): 6,5%
  • Tayná Miessa (UP): 2,7%
  • Adriano Funileiro (PCO): 2,2%
  • Luiz França (Missão): 1,9%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0,6%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%
  • Rejeita todos: 1,2%
  • Não rejeita ninguém: 2,4%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 22 a 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-07451/2026.

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