Deltan, Gleisi e Curi lideram pesquisa ao Senado pelo Paraná a 12 dias da eleição

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta terça-feira (22) um levantamento com as intenções de voto para as duas cadeiras ao Senado pelo Paraná nas Eleições 2026. Os dados foram divulgados pelo portal RIC.

Faltando 12 dias para a votação, que ocorre em 4 de outubro, metade dos entrevistados paranaenses ainda não definiu os votos ao Senado. Os candidatos Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi (PT) e Alexandre Curi (Republicanos) são os mais mencionados no cenário espontâneo.

Também são os três candidatos que aparecem com mais menção do eleitorado como primeiro voto no cenário estimulado do levantamento. Como segundo voto, os candidatos que mais se destacam são Filipe Barros (PL), Curi, Dallagnol (Novo) e Cristina Graeml (PSD). Confira os detalhes abaixo.

Pesquisa para senadores pelo Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez um cenário espontâneo (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo) para primeiro e segundo votos ao Senado.

Dallagnol, Gleisi e Curi são os mais mencionados no cenário espontâneo

Deltan Dallagnol (Novo): 14%

Gleisi (PT): 12,3%

Alexandre Curi (Republicanos): 9,3%

Filipe Barros (PL): 4,8%

Cristina Graeml (PSD): 2,3%

Dr. Rosinha (PT): 1,4%

Karen Guerreiro (Missão): 0,8%

Alvaro Dias (MDB): 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,3%

Não sabe/Não respondeu: 50,5%

Cenário estimulado – primeiro voto

Deltan Dallagnol (Novo): 24%

Gleisi (PT): 21,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 20,4%

Filipe Barros (PL): 12,8%

Cristina Graeml (PSD): 6%

Dr. Rosinha (PT): 2,2%

Karen Guerreiro (Missão): 1,2%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,4%

Joaquim do MLB (UP): 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,2%

Não sabe/Não respondeu: 7,4%

Cenário estimulado – segundo voto

Filipe Barros (PL): 13,9%

Alexandre Curi (Republicanos): 13,1%

Deltan Dallagnol (Novo): 11,6%

Cristina Graeml (PSD): 11,6%

Dr. Rosinha (PT): 10,6%

Gleisi (PT): 7,1%

Karen Guerreiro (Missão): 1,5%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,8%

Joaquim do MLB (UP): 0,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 11,3%

Não sabe/Não respondeu: 18,1%

Metodologia: 1.200 entrevistados pela IRG Pesquisas de 17 a 20 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,83 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-01172/2026.