Senado no Paraná: quatro candidatos aparecem acima de 25% em levantamento

Um novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (18) mostra como está a disputa para as duas vagas para o Senado pelo estado do Paraná nas Eleições 2026.O primeiro turno ocorre no próximo dia 4 de outubro.
No cenário estimulado, Deltan Dallagnol (Novo) aparece com 31,6% das intenções de voto, Alexandre Curi (Republicanos) tem 30,4%, Filipe Barros (PL), 26,3% e Gleisi (PT) tem 25,9%. Esses números levam em conta a soma dos dois votos apontados pelos entrevistados na pesquisa.
No cenário espontâneo, quase 65% dos entrevistados responderam que ainda não sabem em quem votar para as duas vagas ao Senado que estão em disputa neste ano.
Pesquisa para o Senado pelo Paraná em 2026
O Paraná Pesquisas fez um cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes na disputa não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando os entrevistados indicam os candidatos a partir de uma lista). Os entrevistados apontaram dois votos e, por isso, a soma extrapola 100%.
Maioria dos eleitores está indecisa na pesquisa espontânea
- Deltan Dallagnol (Novo): 12,7%
- Gleisi (PT): 8%
- Alexandre Curi (Republicanos): 5,5%
- Filipe Barros (PL): 5,4%
- Cristina Graeml (PSD): 2,7%
- Dr. Rosinha (PT): 1,6%
- Karen Guerreiro (Missão): 0,1%
- Outro nomes citados: 1,3%
- Ninguém/Branco/Nulo: 5,3%
- Não sabe/Não opinou: 64,8%
Deltan e Curi estão em empate técnico no cenário estimulado
- Deltan Dallagnol (Novo): 31,6%
- Alexandre Curi (Republicanos): 30,4%
- Filipe Barros (PL): 26,3%
- Gleisi (PT): 25,9%
- Cristina Graeml (PSD): 14,8%
- Dr. Rosinha (PT): 12,5%
- Marcelo Marcelino (PCO): 1,3%
- Joaquim do MLB (UP): 0,9%
- Karen Guerreiro (Missão): 0,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7,4%
- Não sabe/Não opinou: 6,1%
Metodologia: O Paraná Pesquisas entrevistou 1.280 pessoas no estado do Paraná de 15 a 17 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Sedek Serviços, Tecnologia & Informação Ltda. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-01022/2026.