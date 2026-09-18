Senado no Paraná: quatro candidatos aparecem acima de 25% em levantamento

Um novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (18) mostra como está a disputa para as duas vagas para o Senado pelo estado do Paraná nas Eleições 2026.O primeiro turno ocorre no próximo dia 4 de outubro.

No cenário estimulado, Deltan Dallagnol (Novo) aparece com 31,6% das intenções de voto, Alexandre Curi (Republicanos) tem 30,4%, Filipe Barros (PL), 26,3% e Gleisi (PT) tem 25,9%. Esses números levam em conta a soma dos dois votos apontados pelos entrevistados na pesquisa.

No cenário espontâneo, quase 65% dos entrevistados responderam que ainda não sabem em quem votar para as duas vagas ao Senado que estão em disputa neste ano.

Pesquisa para o Senado pelo Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas fez um cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes na disputa não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando os entrevistados indicam os candidatos a partir de uma lista). Os entrevistados apontaram dois votos e, por isso, a soma extrapola 100%.

Maioria dos eleitores está indecisa na pesquisa espontânea

Deltan Dallagnol (Novo): 12,7%

Gleisi (PT): 8%

Alexandre Curi (Republicanos): 5,5%

Filipe Barros (PL): 5,4%

Cristina Graeml (PSD): 2,7%

Dr. Rosinha (PT): 1,6%

Karen Guerreiro (Missão): 0,1%

Outro nomes citados: 1,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,3%

Não sabe/Não opinou: 64,8%

Deltan e Curi estão em empate técnico no cenário estimulado

Deltan Dallagnol (Novo): 31,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 30,4%

Filipe Barros (PL): 26,3%

Gleisi (PT): 25,9%

Cristina Graeml (PSD): 14,8%

Dr. Rosinha (PT): 12,5%

Marcelo Marcelino (PCO): 1,3%

Joaquim do MLB (UP): 0,9%

Karen Guerreiro (Missão): 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,4%

Não sabe/Não opinou: 6,1%

Metodologia: O Paraná Pesquisas entrevistou 1.280 pessoas no estado do Paraná de 15 a 17 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Sedek Serviços, Tecnologia & Informação Ltda. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-01022/2026.