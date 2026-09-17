Gleisi aparece com 50,1% de rejeição em pesquisa para o Senado no Paraná

O Instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (17) uma nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas Eleições 2026. A votação ocorre em 4 de outubro e elege dois senadores no pleito.

O candidato Deltan Dallagnol (Novo) lidera no cenário estimulado, com 48,8% das intenções de voto. Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Gleisi (PT) são os outros três candidatos que aparecem mais bem posicionados na disputa pela segunda cadeira ao Senado.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O instituto Neokemp apresentou aos entrevistados um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes), no qual responderam em que candidato votariam para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é a soma do primeiro e do segundo votos e, por isso, o total extrapola 100%.

Deltan Dallagnol concentra intenções de voto no cenário estimulado

Deltan Dallagnol (Novo): 48,8%

Filipe Barros (PL): 31,4%

Gleisi (PT): 28,5%

Alexandre Curi (Republicanos): 28,2%

Cristina Graeml (PSD): 21,2%

Dr. Rosinha (PT): 17,8%

Karen Guerreiro (Missão): 1,5%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,6%

Joaquim do MLB (UP): 0,4%

Não sabe: 17,2%

Branco/Nulo: 4,4%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Neokemp também perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para uma vaga ao Senado pelo Paraná. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

Gleisi (PT): 50,1%

Deltan Dallagnol (Novo): 14,8%

Filipe Barros (PL): 12,9%

Dr. Rosinha (PT): 10,5%

Cristina Graeml (PSD): 5,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 2,2%

Karen Guerreiro (Missão): 0,3%

Joaquim do MLB (UP): 0,3%

Marcelo Marcelino (PCO): 0

Rejeita todos: 2,5%

Não rejeita ninguém: 1,3%

Metodologia: 2.016 entrevistados pela Neokemp em 15 e 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-08899/2026.