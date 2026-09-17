Disputa para o Senado no Paraná segue embolada; Curi lidera corrida

O instituto Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (17) uma pesquisa com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições 2026. No dia 4 de outubro, os paranaenses votarão em dois candidatos ao Senado.

Há bastante divisão de votos entre quatro candidatos que mais foram citados pelos eleitores paranaenses: Alexandre Curi (Republicanos), Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT) e Filipe Barros (PL), o que aponta para um cenário incerto faltando menos de 20 dias para o primeiro turno.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O instituto Alfa Inteligência fez pesquisa espontânea (quando os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos políticos na disputa). Cada entrevistado poderia escolher dois nomes e o resultado de cada cenário é a soma do primeiro e do segundo votos, e por isso extrapola 100%.

Maioria de eleitores não definiu os dois votos ao Senado, aponta cenário espontâneo

Deltan Dallagnol (Novo): 19%

Gleisi (PT): 11%

Alexandre Curi (Republicanos): 8%

Filipe Barros (PL): 8%

Cristina Graeml (PSD): 5%

Dr Rosinha (PT): 4%

Alvaro Dias (MDB): 2%

Rafael Greca (MDB): 1%

Sérgio Moro (PL): 1%

Outros: 3%

Ninguém/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 132%

Curi, Dallagnol, Gleisi e Barros se destacam na pesquisa estimulada

Alexandre Curi (Republicanos): 32%

Deltan Dallagnol (Novo): 30%

Gleisi (PT): 28%

Filipe Barros (PL): 27%

Dr. Rosinha (PT): 14%

Cristina Graeml (PSD): 13%

Joaquim do MLB (UP): 2%

Marcelo Marcelino (PCO): 2%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Branco/Nulo: 15%

Não sabe/Não respondeu: 36%

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo instituto Alfa Inteligência de 11 a 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03640/2026.