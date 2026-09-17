Disputa para o Senado no Paraná segue embolada; Curi lidera corrida

O instituto Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (17) uma pesquisa com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições 2026. No dia 4 de outubro, os paranaenses votarão em dois candidatos ao Senado.
Há bastante divisão de votos entre quatro candidatos que mais foram citados pelos eleitores paranaenses: Alexandre Curi (Republicanos), Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT) e Filipe Barros (PL), o que aponta para um cenário incerto faltando menos de 20 dias para o primeiro turno.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O instituto Alfa Inteligência fez pesquisa espontânea (quando os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos políticos na disputa). Cada entrevistado poderia escolher dois nomes e o resultado de cada cenário é a soma do primeiro e do segundo votos, e por isso extrapola 100%.
Maioria de eleitores não definiu os dois votos ao Senado, aponta cenário espontâneo
- Deltan Dallagnol (Novo): 19%
- Gleisi (PT): 11%
- Alexandre Curi (Republicanos): 8%
- Filipe Barros (PL): 8%
- Cristina Graeml (PSD): 5%
- Dr Rosinha (PT): 4%
- Alvaro Dias (MDB): 2%
- Rafael Greca (MDB): 1%
- Sérgio Moro (PL): 1%
- Outros: 3%
- Ninguém/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 132%
Curi, Dallagnol, Gleisi e Barros se destacam na pesquisa estimulada
- Alexandre Curi (Republicanos): 32%
- Deltan Dallagnol (Novo): 30%
- Gleisi (PT): 28%
- Filipe Barros (PL): 27%
- Dr. Rosinha (PT): 14%
- Cristina Graeml (PSD): 13%
- Joaquim do MLB (UP): 2%
- Marcelo Marcelino (PCO): 2%
- Karen Guerreiro (Missão): 1%
- Branco/Nulo: 15%
- Não sabe/Não respondeu: 36%
Metodologia: 1.200 entrevistados pelo instituto Alfa Inteligência de 11 a 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03640/2026.