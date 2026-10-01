A três dias da eleição, pesquisa mostra virada no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (1º), mostra como está a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.
No cenário estimulado de primeiro turno, considerando os votos válidos, excluídos os brancos, nulos e indecisos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa, com 46% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, com 41%.
Na simulação de segundo turno, considerando os votos válidos, Flávio fica numericamente à frente de Lula, por 51% a 49%, empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando a lista dos concorrentes é listada antes da resposta) de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Em pesquisa espontânea, Lula e Flávio estão em empate técnico
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Outros: 1%
- Nulos/Branco: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 11%
Lula fica à frente em cenário estimulado de primeiro turno (votos válidos)
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 41%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
Segundo turno para presidente da República
O instituto Real Time Big Data simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 49%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 51%
- Ronaldo Caiado (PSD): 49%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 53%
- Romeu Zema (Novo): 47%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 54%
- Renan Santos (Missão): 46%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 51%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 49%
Metodologia: 2.000 entrevistados pelo Real Time Big Data de 26 a 30 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-09503/2026.