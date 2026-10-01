A três dias da eleição, pesquisa mostra virada no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (1º), mostra como está a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, considerando os votos válidos, excluídos os brancos, nulos e indecisos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa, com 46% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, com 41%.

Na simulação de segundo turno, considerando os votos válidos, Flávio fica numericamente à frente de Lula, por 51% a 49%, empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando a lista dos concorrentes é listada antes da resposta) de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Em pesquisa espontânea, Lula e Flávio estão em empate técnico

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Outros: 1%

Nulos/Branco: 8%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Lula fica à frente em cenário estimulado de primeiro turno (votos válidos)

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Renan Santos (Missão): 5%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Segundo turno para presidente da República

O instituto Real Time Big Data simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 49%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 51%

Ronaldo Caiado (PSD): 49%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 53%

Romeu Zema (Novo): 47%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 54%

Renan Santos (Missão): 46%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 51%

Escritor Augusto Cury (Avante): 49%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo Real Time Big Data de 26 a 30 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-09503/2026.