Indexa: Lula lidera 1º turno e empata com Flávio no 2º turno

O instituto Indexa, em parceria com o Broadcast, divulgou nesta quarta-feira (30) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.
No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 34%. Levando em conta a margem de erro, a diferença entre os dois é de 0,6 ponto percentual.
Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula tem 43% e Flávio soma 42%, configurando empate técnico dentro da margem de erro.
Pesquisa Indexa/Broadcast para presidente da República em 2026
A Indexa fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.
Lula lidera cenário estimulado
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Samara (UP): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Branco/Nulo: 4%
- Indeciso/Não sabe: 7%
- Não iria votar: 4%
Segundo turno para presidente pela Indexa/Broadcast
O instituto Indexa simulou cinco cenários de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 43%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Branco/Nulo: 7%
- Indeciso/Não sabe: 4%
- Não iria votar: 4%
Lula x Zema
- Lula (PT): 43%
- Zema (Novo): 36%
- Branco/Nulo: 8%
- Indeciso/Não sabe: 8%
- Não iria votar: 5%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%
- Branco/Nulo: 7%
- Indeciso/Não sabe: 6%
- Não iria votar: 4%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 44%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Branco/Nulo: 7%
- Indeciso/Não sabe: 6%
- Não iria votar: 5%
Lula x Escritor Augusto Cury
- Lula (PT): 41%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 39%
- Branco/Nulo: 6%
- Indeciso/Não sabe: 9%
- Não iria votar: 5%
Metodologia: 2.000 entrevistados pela Indexa de 27 a 29 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00698/2026.