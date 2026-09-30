Eleições 2026

Indexa: Lula lidera 1º turno e empata com Flávio no 2º turno

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Luisa Purchio - Gazeta do Povo
- Atualizado: 30/09/26 13h14
Prefira a Tribuna no Google
Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Indexa, em parceria com o Broadcast, divulgou nesta quarta-feira (30) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 34%. Levando em conta a margem de erro, a diferença entre os dois é de 0,6 ponto percentual.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula tem 43% e Flávio soma 42%, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

+ Leia mais

Pesquisa Indexa/Broadcast para presidente da República em 2026

A Indexa fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.

Lula lidera cenário estimulado

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Samara (UP): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • Branco/Nulo: 4%
  • Indeciso/Não sabe: 7%
  • Não iria votar: 4% 

Segundo turno para presidente pela Indexa/Broadcast

O instituto Indexa simulou cinco cenários de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 43%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Branco/Nulo: 7%
  • Indeciso/Não sabe: 4%
  • Não iria votar: 4%

Lula x Zema

  • Lula (PT): 43%
  • Zema (Novo): 36%
  • Branco/Nulo: 8%
  • Indeciso/Não sabe: 8%
  • Não iria votar: 5%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 43%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 40%
  • Branco/Nulo: 7%
  • Indeciso/Não sabe: 6%
  • Não iria votar: 4%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 44%
  • Renan Santos (Missão): 38%
  • Branco/Nulo: 7%
  • Indeciso/Não sabe: 6%
  • Não iria votar: 5%

Lula x Escritor Augusto Cury

  • Lula (PT): 41%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 39%
  • Branco/Nulo: 6%
  • Indeciso/Não sabe: 9%
  • Não iria votar: 5%

Metodologia: 2.000 entrevistados pela Indexa de 27 a 29 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00698/2026.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google