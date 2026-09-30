Indexa: Lula lidera 1º turno e empata com Flávio no 2º turno

O instituto Indexa, em parceria com o Broadcast, divulgou nesta quarta-feira (30) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 34%. Levando em conta a margem de erro, a diferença entre os dois é de 0,6 ponto percentual.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula tem 43% e Flávio soma 42%, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

Pesquisa Indexa/Broadcast para presidente da República em 2026

A Indexa fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.

Lula lidera cenário estimulado

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Samara (UP): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Branco/Nulo: 4%

Indeciso/Não sabe: 7%

Não iria votar: 4%

Segundo turno para presidente pela Indexa/Broadcast

O instituto Indexa simulou cinco cenários de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Branco/Nulo: 7%

Indeciso/Não sabe: 4%

Não iria votar: 4%

Lula x Zema

Lula (PT): 43%

Zema (Novo): 36%

Branco/Nulo: 8%

Indeciso/Não sabe: 8%

Não iria votar: 5%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Branco/Nulo: 7%

Indeciso/Não sabe: 6%

Não iria votar: 4%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 44%

Renan Santos (Missão): 38%

Branco/Nulo: 7%

Indeciso/Não sabe: 6%

Não iria votar: 5%

Lula x Escritor Augusto Cury

Lula (PT): 41%

Escritor Augusto Cury (Avante): 39%

Branco/Nulo: 6%

Indeciso/Não sabe: 9%

Não iria votar: 5%

Metodologia: 2.000 entrevistados pela Indexa de 27 a 29 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00698/2026.