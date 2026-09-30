Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados em pesquisa a 4 dias da eleição

O instituto Ideia, em parceria com o Canal Meio, divulgou nesta quarta-feira (30) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados dentro da margem de erro. O petista tem 39,4% das intenções, enquanto o candidato do PL soma 38,4%.

Na simulação de segundo turno entre os dois, o cenário é parecido. Lula tem 48,5% e Flávio vai a 48%, ambos empatados tecnicamente.

Pesquisa Meio/Ideia para presidente da República em 2026

O instituto Ideia fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para presidente da República.

Na pesquisa espontânea, 17,5% ainda não sabem em quem votar

Lula (PT): 31,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 30,5%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Zema (Novo): 3,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%

Renan Santos (Missão): 1,7%

Hertz Dias (PSTU): 0,2%

Samara (UP): 0,2%

Clariana Barão (DC): 0,1%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0,1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%

Edmilson Costa (PCB): 0,1%

Outros: 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,5%

Não sabe: 17,5%

Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no cenário estimulado

Lula (PT): 39,4%

Flávio Bolsonaro (PL): 38,4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6,7%

Renan Santos (Missão): 4,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 4,4%

Zema (Novo): 3,5%

Samara (UP): 0,4%

Clariana Barão (DC): 0,3%

Hertz Dias (PSTU): 0,3%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0,1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%

Edmilson Costa (PCB): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 0,7%

Não sabe: 1,5%

Segundo turno para presidente pelo Meio/Ideia

O instituto Ideia simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 48,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Branco/Nulo: 2,1%

Não sabe: 1,5%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 41,3%

Branco/Nulo: 8%

Não sabe: 2,8%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48,5%

Romeu Zema (Novo): 44%

Branco/Nulo: 5%

Não sabe: 2,6%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 48,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 44,6%

Branco/Nulo: 3,1%

Não sabe: 3,9%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 48%

Escritor Augusto Cury (Avante): 44%

Branco/Nulo: 5%

Não sabe: 3,1%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo instituto Ideia nos dias 25 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Canal Meio S.A.. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08706/2026.