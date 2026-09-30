Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados em pesquisa a 4 dias da eleição

O instituto Ideia, em parceria com o Canal Meio, divulgou nesta quarta-feira (30) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.
No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados dentro da margem de erro. O petista tem 39,4% das intenções, enquanto o candidato do PL soma 38,4%.
Na simulação de segundo turno entre os dois, o cenário é parecido. Lula tem 48,5% e Flávio vai a 48%, ambos empatados tecnicamente.
Pesquisa Meio/Ideia para presidente da República em 2026
O instituto Ideia fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para presidente da República.
Na pesquisa espontânea, 17,5% ainda não sabem em quem votar
- Lula (PT): 31,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30,5%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Zema (Novo): 3,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%
- Renan Santos (Missão): 1,7%
- Hertz Dias (PSTU): 0,2%
- Samara (UP): 0,2%
- Clariana Barão (DC): 0,1%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0,1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
- Edmilson Costa (PCB): 0,1%
- Outros: 0,4%
- Ninguém/Branco/Nulo: 7,5%
- Não sabe: 17,5%
Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no cenário estimulado
- Lula (PT): 39,4%
- Flávio Bolsonaro (PL): 38,4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6,7%
- Renan Santos (Missão): 4,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4,4%
- Zema (Novo): 3,5%
- Samara (UP): 0,4%
- Clariana Barão (DC): 0,3%
- Hertz Dias (PSTU): 0,3%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0,1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%
- Edmilson Costa (PCB): 0,1%
- Ninguém/Branco/Nulo: 0,7%
- Não sabe: 1,5%
Segundo turno para presidente pelo Meio/Ideia
O instituto Ideia simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 48,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Branco/Nulo: 2,1%
- Não sabe: 1,5%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 48%
- Renan Santos (Missão): 41,3%
- Branco/Nulo: 8%
- Não sabe: 2,8%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 48,5%
- Romeu Zema (Novo): 44%
- Branco/Nulo: 5%
- Não sabe: 2,6%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 48,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 44,6%
- Branco/Nulo: 3,1%
- Não sabe: 3,9%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 48%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 44%
- Branco/Nulo: 5%
- Não sabe: 3,1%
Metodologia: 2.000 entrevistados pelo instituto Ideia nos dias 25 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Canal Meio S.A.. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08706/2026.