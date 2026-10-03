Eleições 2026

Pesquisa para o Senado pelo Paraná tem disputa acirrada um dia antes da eleição

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 03/10/26 10h57
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

O instituto Neokemp divulgou neste sábado (3) nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado no estado do Paraná nas eleições de 2026.

Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL) estão melhor posicionados para as duas cadeiras. Eles têm 24,9% e 23,5% das intenções de voto, respectivamente.

No segundo pelotão aparecem Gleisi (PT), com 15,3%, e Alexandre Curi (Republicanos), com 13,3%.

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Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O instituto Neokemp apresentou aos entrevistados um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes), no qual responderam em que candidato votariam para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é o consolidado dos dois votos e reduzido para 100%.

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Deltan Dallagnol e Filipe Barros se destacam

  • Deltan Dallagnol (Novo): 24,9%
  • Filipe Barros (PL): 23,5%
  • Gleisi (PT): 15,3%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 13,3%
  • Dr. Rosinha (PT): 9,7%
  • Cristina Graeml (PSD): 9,5%
  • Karen Guerreiro (Missão): 0,5%
  • Joaquim do MLB (UP): 0,3%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0,1%
  • Branco/Nulo: 0,6%
  • Não sabe: 2,2%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 1º e 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05345/2026.

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