Obituário em Curitiba; Lista de falecimentos desta quinta-feira (21)

ALVANYR DOMINGUES PANASCO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PANASCO. Filiação: JOAO DOMINGUES e ANNA DOMINGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 20 de novembro de 2024 às 17:00h.

ALVERINDA DE SOUSA DIAS, 81 ano(s). Cônjuge: MANOEL JOSE DIAS. Filiação: ANTONIO DE SOUSA LANES e DORALIZ MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

ARGENTINA VIEIRA DE FREITAS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO RODRIGUES DE FREITAS. Filiação: FRANCISCO CAETANO VIEIRA e MARIA TEREZA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 11:00h.

ARLI GARCIA TELES, 79 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ONIRA PEDROSO TELES. Filiação: VALENTIM VIDAL TELES e LEOBALDINA GARCIA TELES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

CAMILA APARECIDA MATOSO, 38 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOAQUIM MATOSO e APARECIDA DOS SANTOS MATOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 20 de novembro de 2024 às 20:00h.

CARLOS EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS, 23 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS e JOVITA BATISTA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

CARLOS SAIN, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA RIBEIRO SAIN. Filiação: ISALTINO JOSE SAIN e CARMELINA BONFIM SAIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 10:00h.

DARCI PAULA DE DEUS, 83 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ROSEMARI SILVEIRA DE DEUS. Filiação: ANTONIO MATOSO DE DEUS e GUILHERMINA PEREIRA DE DEUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 16:00h.

EDVINO SEHNEM, 96 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: WALTRAUD SEHNEM. Filiação: LEOPOLDO SEHNEM e CAROLINA SEHNEM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 16:00h.

FERNANDES FERREIRA, 82 ano(s). Profissão: CABISTA. Cônjuge: IOLANDA DA SILVA FERREIRA. Filiação: ALCIDIO FERREIRA e GERTRUDES LUIZ SOARES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

FLAVIO SIASKOWSKI, 47 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Filiação: JULIO SIASKOWSKI e IRENA SABINA SIASKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 15:30h.

FRANCISCA DE PAULA VEIGA, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DURVALINO DE PAULA e VERONICA VEIGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 15:00h.

FRANCISCO DA COSTA VENTURA, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NOBILINA FERREIRA VENTURA. Filiação: JOAQUIM DA COSTA VENTURA e MARIA DAS DORES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 10:00h.

GENEDIR APPARECIDA SOZIM COSTA, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALCIDES LIMA COSTA ( FALECIDO). Filiação: THEODORICO SOZIN e ANNA GUALDI. Sepultamento: CEMITERIO SAO JUDAS TADEU – GUARULHOS/SP, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

IRINEU NUNES MASSANEIRO, 69 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIA CRISTINA PRUSSAK MASSANEIRO. Filiação: MARCILIO NUNES MASSANEIRO e CECILIA FERREIRA BARBOSA. Sepultamento: CEMITÉRIO DA TRIGOLANDIA (PIEN), quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

JOAO CARLOS OVICHOWSKI, 60 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MONICA MARIA OVICHOWSKI. Filiação: ESTANISLAU OVICHOWSKI e OLGA OVICHOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 17:00h.

JOAO CHEDE NETO, 61 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JONEL CHEDE e CLECY CAMARGO CHEDE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

JOAQUIM DA COSTA CLARO, 100 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: TEREZA DE MELO CLARO ( FALECIDA). Filiação: MANOEL DA COSTA CLARO e EMILIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 20 de novembro de 2024 às 17:00h.

JOSE CARLOS DE ABREU, 85 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: TEREZA CASSELI DE ABREU. Filiação: BENTO DE OLIVEIRA ABREU e FRANCISCA ARANTES FERREIRA DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 10:00h.

JOSE CARLOS LINO, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLAUDIA SIQUEIRA LINO. Filiação: JOSE LINO e MARIA DA SILVA LINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 16:00h.

JOSE CONSTANTINO MARONDE, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA HELENA SILVA OLIVEIRA MARONDE. Filiação: BERTONI MARONDE e ANA MARIA MARONDE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

JOSE MARIA FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARTHUR FERREIRA e IRENE DE FREITA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

JOSE NOVAIS SILVA FILHO, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: FLORISMINA MARIA DA SILVA. Filiação: JOSE NOVAIS SILVA e ANA JOAQUINA NOVAIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 12:00h.

JOSE PALHANO, 70 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOAO PALHANO e NOEMI MARIA DE MOURA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 16:00h.

JOSE RENATO FELIX, 74 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: CLEONI RIBEIRO BATISTA. Filiação: ANTONIO FELIX DE SOUZA e MARIA DO NACIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 11:00h.

JURANDIR BARBOSA DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA ROSA SIBEN DA ROSA. Filiação: JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA BARBOSA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

LAZARO JOSE DE SOUZA, 95 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIA RODRIGUES DE SOUSA. Filiação: JOSE DE SOUZA LISBOA e MARIA TEODORA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 15:00h.

LOURES DE LARA, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ILDEFONSO DE LARA e MARINA LUIZA DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:00h.

LUIZ ALBERTO DE BRITO, 78 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: GENI DE SOUZA RAIMUNDO DE BRITO. Filiação: JOSE ANTONIO DE BRITO e MARIA DO CARMO BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:00h.

MARCOS THADEU ROSALINSKI, 76 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: ELIANE VENDRAMETTO ROSALINSKI. Filiação: THADEU ROSALINSKI e DORA MARIA PAOLA ROSALINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:00h.

MARIA APARECIDA DE LIMA MACHADO, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO MACHAO. Filiação: ROSA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

MARIA DJACI DE SOUSA, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JACO BENTO DE SOUSA. Filiação: JOAQUIM OSE DE FRANCA e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

MARIA DO CARMO VELLOZO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FERREIRA VELLOZO. Filiação: MANOEL TEODORO FERREIRA e LUZIA MARIA LIMA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 10:00h.

MARIA GRACIELI DE BARROS, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROSE MARIA O ROCIO DE BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 10:00h.

MARIA JOSE DA PAZ, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE SOUSA DA PAZ. Filiação: TOMAS PEREIRA DE SOUZA e SALVELINA GOMES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 16:30h.

MARIA KURTH, 98 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: VALDEMAR KURTH. Filiação: EDMUNDO ZIERT e LIDIA ZIERT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

MARLISE DO ROCIO ALMEIDA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO MANOEL ALMEIDA e MARTINHA RAMOS ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 14:00h.

MARLY WAMBIER FIALLA, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANTONIO FIALLA. Filiação: DAYLY LUIZ WAMBIER e MARIA CARTA WAMBIER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

NADIR CHAGAS BARBOSA, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DAS DORES CURVELLO BARBOZA. Filiação: JOAO CHAGAS BARBOSA e IZABEL PRUDICK CHAGAS BARBOSA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 17:00h.

OLINDA SARTOR, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLICES SARTOR. Filiação: OLIMPIO VESENTIN e OLGA FORLIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 20 de novembro de 2024 às 17:00h.

RAQUEL GOMES DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO GOMES DA SILVA e ERLI GOMES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO ANTUNES, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: CASSIANO ANTUNES e DORVALINA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 09:30h.

SIDNEY BROZOSKI, 44 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: DANIELE RODRIGUES FERNANDES. Filiação: JORGE DE FATIMA BROZOSKI e LINDAMIR RIBEIRO BROZOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 16:00h.

THEREZINHA GONCALVES PUDEULKO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCA GONCALVES DA LUZ. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 16:00h.

VERCIONE OTT, 66 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ENELCY TEREZINHA OTT. Filiação: RICARDO OTT e MARIA DE JESUS OTT. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE – TELEMACO BORBA/PR, quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

WALDIR RAMOS, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZA BENTO RAMOS. Filiação: ADIM RAMOS e ELZIRA RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 09:00h.

