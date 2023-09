Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (11)

Abinadabe Chagas Zakarkim, 20 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Adriel Zakarkim e Fernanda Chagas Ribeiro Zakarkim. Sepultamento ontem.

Alceu Germano Borges, 85 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Pedro Germano Borges e Virgilia Vaz dos Santos. Sepultamento ontem.

Aline Ribeiro Soares da Silva, 103 anos. Filiação: Emiliano Ribeiro e Martinha Ferreira Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Paroquial da Paz ( Bairro Boqueirão).

Altamiro dos Santos Silva, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Durval Gonçalves da Silva e Maria Ivanete Santos da Silva. Sepultamento ontem.

Amália Kloss, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Rogovski e Hellena Culig Rogovski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Antônia Barreto Clem, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Clem Barreto e Maria Caetano do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Alves de Gois, 80 anos. Filiação: Diogo Alves de Gois e Benedita de Lara. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquial Campo Magro -PR, saindo da Capela Paroquia Imaculada Conceiçao – Campo Magro -PR.

Antônio Lauro dos Santos Vergilio, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio de Paula Vergilio e Tereza dos Santos Vergilio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Weissopolis – Pinhais.

Baldoino Vidal Gomes, 89 anos. Filiação: Liodoro Gomes e Donaciana Vidal. Sepultamento ontem.

Celi Santos Almeida, 50 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Marciano Cardoso de Almeida e Maria Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, A Definir, saindo de local a ser designado.

Celio Roberto Gomes de Castro, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vitor Gomes de Castro e Helena Inglês da Silva Castro. Sepultamento hoje, Cemitério de Bateias, saindo de Bateias.

Celso Itibere Neves, 75 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Ildefonso Neves e Anita Schinzel Neves. Sepultamento ontem.

Cloves Emílio da Silva, 71 anos. Filiação: José Antônio da Silva e Aurelina Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Diair Conceição Francisco dos Reis, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luiz Carneiro e Capitulina Gomes Carneiro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Dirce Rosa de Oliveira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Antônio de Oliveira e Ester Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Edith Dias Nunes, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Dias e Francelina Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal Água Verde.

Eleutério Pedro Andreoli, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ricardo Andreoli e Maria Affonso Messa Andreoli. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Eraldo Luiz Celestino da Silva, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Vitório Celestino da Silva e Domira de Oliveira da Silva. Sepultamento domingo, 17 de setembro de 2023 às 11hh, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Jardim Adriana – Colombo..

Evanilde Paulo, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Paulo e Onorina Alexandrina Paulo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja do Sétimo Dias Campo Magro PR.

Everton Luiz Ferreira, 39 anos. Filiação: Shirley Terezinha Ferreira. Sepultamento ontem.

Florinda Taborda de Souza, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor Taborda e Guilhermina Rosa Taborda. Sepultamento ontem.

Ilson Vieira, 76 anos. Filiação: Nao Infmateus Manoel Vieira e Angelica Vieira. Sepultamento ontem.

Ivette Carmen Maria Hajek Vasconcellos, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Hajek e Maria Hakek Jina. Sepultamento ontem.

Ivo Toniazzo, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Urbano Toniazzo e Ângela Suzin. Sepultamento ontem.

João Carlos Maceno de Oliveira, 59 anos. Profissão: serigrafia. Filiação: Rogaciano Saraiva de Oliveira e Zélia Maceno de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jonas Cruz dos Santos, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Juarez da Luz dos Santos e Maria da Conceição da Cruz dos Santos. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Zeferino de Freitas, 73 anos. Filiação: Pradelino Luiz de Freitas e Vilda Luiz de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Jucirene Jurema Ribeiro de Barros, 92 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Sbrissia e Maria da Conceição Sbrissia. Sepultamento ontem.

Juventino Teixeira Nunes, 90 anos. Filiação: Lauro Nunes da Costa e Genesia Teixeira Nunes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Laurici de Freitas Fraguas, 77 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Firmino Gonçalves de Freitas e Idalina Bueno de Freitas. Sepultamento ontem.

Leonco Calazans, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Calazans e Maria das Dores Calazans. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Leonel Francisco, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bento Francisco e Ana Raimunda Francisco. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Leônidas Branta, 84 anos. Profissão: técnico. Filiação: Pedro Branta e Clara Branta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Alves da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leandro Alves da Silva e Cicilia Alves Barbosa. Sepultamento ontem.

Maria Madalena de Oliveira Pinto, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Afonso de Oliveira e Francisca Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Nesia Lopes da Rosa, 79 anos. Filiação: Porfírio Lopes de Azevedo e Celina de Paula Teixeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Neuza Ferreira Pacheco da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelicio Ferreira Pacheco e Carmita Joaquina Barbosa. Sepultamento ontem.

Olinda Mulazani Rebonato, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olinto Mulazani e Francisca Chamarra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 03 Água Verde.

Petronella Lubas, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Incotte e Ana Woginhacki. Sepultamento ontem.

Renato Ribeiro Sampaio, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Natanael Daniel Sampaio e Marilda Aparecida Ribeiro Sampaio. Sepultamento ontem.

Rosani Terezinha de Lima Moleta, 55 anos. Profissão: servente. Filiação: Odete Maria de Lima Mazur. Sepultamento ontem.

Sebastião Lima Ferreira, 70 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Luiz Ferreira e Maria Nunes de Lima Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Campo Mourão Alto Boqueirão Curtiba.

Silvanira Feliz Rosa, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosaria Feliz. Sepultamento ontem.

Vinícius Scremim Munhoz, 28 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Jeverson de Oliveira Munhoz e Adriana Fioreze Scremim Munhoz. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul.

Zoraide Maria Gomes, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Guimarães Florêncio Gomes e Maria do Carmo Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

