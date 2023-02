Falecimentos em Curitiba. Veja o obituário deste sábado (18).

Adriano de Oliveira, 59 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Aristeu de Oliveira e Wilma Gisela Kugler de Oliveira. Sepultamento ontem.

Alysson Luiz Joffe, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eder Luiz e Adriana Bernadete Neves Joffe. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Neusa Furquim Seixas, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Norberto Vaz e Jandira Furquim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Anilda Souza de Godoy, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Souza de Oliveira e Anair Marques de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antonella Dominique Rambo Ferreira, 1 dias. Filiação: Sebastião Afonso Ferreira e Verônica Lia Rambo Ferreira. Sepultamento ontem.

Antônia Rodrigues da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Rodrigues da Silva e Maria Leopoldina da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Município de Alta Floresta em Mato Grosso.

Avani Rozaria Luiz, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deolindo Pedro da Luz e Resumira da Luz. Sepultamento ontem.

Clorys Freitas dos Santos, 78 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Horácio Freitas e Nicolina Costa de Freitas. Sepultamento ontem.

Davi José da Silva, 49 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Eustáquio da Swilva e Maria José Dutra Nda Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica em Almirate Tamandaré.

Edson da Silva Costa, 43 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sevaldo Cardoso da Costa e Izarina da Silva Costa. Sepultamento ontem.

Edson do Nascimento, 65 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Alaerte Faustino do Nascimento e Lenira Correa do Nascimento. Sepultamento ontem.

Elisabete Sanlorenzi Orciuch, 70 anos. Filiação: Frederico Sanlorenzi e Maria de Lourdes Sanlorenzi. Sepultamento ontem.

Emília Muckenberg, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Laska e Josefa Laska. Sepultamento ontem.

Fioretto Bonagura, 65 anos. Profissão: cortador(a). Filiação: Giuseppe Bonagura e Liberata Baduano Bonagura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Mortuária Municipal Água Verde 02 CuritibaPR.

Francisco dos Santos, 70 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Joaquim dos Santos e Maria Emília da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Gilmar Nunes de Oliveira, 73 anos. Filiação: Abdias Nunes de Oliveira e Juracy de Oliveira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Inêz Oliveira Crispim, 52 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Olivino Crispim e Paulina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ivo Roberto Túlio, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Fermino Túlio e Lúcia Luíza dalla Stella Túlio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Ivoneide Carneiro Muchailh, 83 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Deocleciano Batista Carneiro e Anacilia Domingues Carneiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Igreja Presbiteriana.

João Conde, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Conde e Aracelli Mendonza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Leny Valente Odia, 92 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Valente e Tereza Esmanhoto Valente. Sepultamento ontem.

Livina Balduino, 88 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sebastião Balduino e Maria Benedita Balduino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luiz Alberto Real, 65 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Gilberto Real e Maria Rosa Real. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maikon Jonathan Patricio da Silva, 29 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Cláudio Roberto Patricio da Silva e Simone da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Marcos Henrique Alves, 53 anos. Profissão: educador(a). Filiação: Euclides Alves e Nelezinha Helena Alves. Sepultamento ontem.

Maria Deuzita Massaneiro Costa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Flávio Massaneiro e Anália Matheus Massaneiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Maria de Lourdes Cordeiro, 76 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Darcy Cordeiro de Ramos e Genoveva Alves Cordeiro. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Marlene Nunes Val, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Nunes Val e Marta Teixeira Nunes. Sepultamento ontem.

Noel Cruz de Almeida, 78 anos. Filiação: Avelino Cruz de Almeida e Nizia Balles de Campos. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Vecchio, 80 anos. Profissão: jogador futebol. Filiação: Paulo Vecchio e Célia Freitas Vecchio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Mainardes Rosas, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Mainardes Rosas e Maria Adelaide Prestes Rosas. Sepultamento ontem.

Ricardo Voss Brambilla Pinto, 83 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Alkindar Branbilla Pinto e Irma Voss Brambilla Pinto. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Vaticano.

Romilda Doris Jacomassi, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Jacomassi e Lúcia Jacomassi. Sepultamento ontem.

Roque Walesko, 90 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Walesko e Maria Walesko. Sepultamento ontem.

Sandra Jaqueline de Souza, 47 anos. Profissão: técnico qualidade. Filiação: Jorge Leonel de Souza Filho e Tereza Barbosa de Souza. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Sérgio Everaldo Barbosa, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Therezinha Barbosa. Sepultamento ontem.

Silas Rodrigues de Lara, 86 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: José de Lara e Rozalina Ferreira de Freitas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Sílvio Batista Kemp, 81 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Manoel Kemp e Elza Batista Kemp. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Susy Inês de Souza, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Rogério Avelino de Souza e Alinda Salim de Souza. Sepultamento ontem.

Wilson Felipe Maia, 67 anos. Profissão: frentista. Filiação: Benedito Felipe Maia e Idosolina Montagner Maia. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Esmeralda de Almirante Tamandaré.

Wilson Portillo Gonzalez, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Portillo e Maria Paula Portillo. Sepultamento ontem.

