Acir Laureano Ventura, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Guilherme Ventura e Devanir Francisca Ventura. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Adenir do Livramento, 72 anos. Filiação: Ariston Nunes do Livramento e Maria de Lourdes Correa do Livramento. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do São Francisco de Paula.

Almir Hoffmann de Lara, 91 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: Altevir Baptista de Lara e Aydee Hoffmann de Lara. Sepultamento ontem.

America Bispo da Silv A, 93 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Bispo dos Santos e Olegaria Bispo dos Santos. Sepultamento ontem.

Amilton Sebastião Soares dos Santos, 27 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Adir Sebastião dos Santos e Célia Marchelek Soares. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônio Rodrigues, 52 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: João Maria Rodrigues e Tereza Lourenço dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Marcílio Dias, saindo de Igreja São Francisco.

Claiton de Oliveira, 70 anos. Profissão: bombeiro(a). Filiação: Ranulfo de Oliveira e Emília dos Santos de Oliveira. Sepultamento ontem.

Danilo Sérgio Barbosa de Lima Filho, 28 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Danilo Sérgio Barbosa de Lima e Regina Klechovicz de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Edenava Maria da Conceição Alves, 68 anos. Filiação: Emília Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo//monte das Oliveiras 260/pinheirinhi.

Edith Bostelmann, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermann Missfeld e Alwina Missfeld. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix Vaticano Curitba (PR).

Ednilson Ribeiro, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ribeiro e Otília dos Santos Ribeiro. Sepultamento ontem.

Emerson José Fior Budek, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Albano Budek e Ivete Terezinha Fior Budek. Sepultamento ontem.

Emília Pereira Prates, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pereira dos Santos e Ana Pereira Magalhães. Sepultamento ontem.

Flávio Ferreira de Liz, 71 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Ferreira de Liz e Alzira Ferreira de Liz. Sepultamento hoje, Senhor Bom Jesus (São José do Cerrito (SC)).

Henrique Sanches Gutierrez, 24 anos. Profissão: estudante. Filiação: Kelly Aparecida Gutierrez. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Mortuária de Bom Pastor PinhaisPR.

Hermes Berlanda, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Hilario Berlanda e Alvacyr Senem Berlanda. Sepultamento ontem.

Jackson Machado, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ataide Teixeira Machado e Zilma Antunes Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joaciro Correa, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Valdo Correa e Mercedes Rosa dos Santos Correa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Fernandes de Abreu, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Alzira de Abreu. Sepultamento ontem.

João Tomé de Moraes Neto, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Tomé de Moraes e Anna Maria Vaz de Moraes. Sepultamento ontem.

Jociane Grossmann, 55 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Faustino Ivo Grossmann e Gertrudes Costa Grossmann. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

José Machado de Oliveira Filho, 65 anos. Profissão: soldador. Filiação: José Machado de Oliveira e Matildes Fogassa de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

José Miguel de Mello, 1 mes(es). Filiação: Dayana de Mello Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Esmeralda.

Josefa Rosa Rodrigues Santos, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joana Rosa Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Júlia Ferreira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Ferreira da Silva e Maria Jeronyma Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Laide Dias Borges, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Júlia Prestes. Sepultamento ontem.

Loete da Silva, 56 anos. Profissão: técnico agrícola. Filiação: Analdo Godói da Silva e Vanda Camilo da Silva. Sepultamento ontem.

Lucas Santana dos Santos Rosa, 27 anos. Filiação: José Gilmar dos Santos Rosa e Marli Marques Santana. Sepultamento ontem.

Lúcia Loro Chinasso, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Loro e Luíza Loro. Sepultamento ontem.

Luiz Marcelo Nepomuceno, 49 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Miguel Nepomuceno e Idalina Franco Nepomuceno. Sepultamento ontem.

Luíza Neide Carneiro Oliveira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Carneiro e Josefa Barboza de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marcello Cortes Chaves, 58 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Nelson Alves Chaves e Rosi Cortes Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Marcelo Pacheco Pirolo, 62 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Celso Pirolo e Maria Eunice Pacheco Pirolo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria Aparecida de Lisboa Morais, 71 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sebastião Domingues de Lisboa e Clarinda de Matos de Lisboa. Sepultamento ontem.

Maria Catarina Lara Vieira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sezefredo Ferreira de Lara e Vergínia Teixeira de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria José Lopes da Silva, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Lopes D Silva e Leny Gutovsky da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Zenita Gonçalves da Rosa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivencia Gonçalves da Rosa. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Godoy Arguello, 87 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: João Batista de Godoy e Maria Martins de Godoy. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria do Carmo da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaura Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Marina Pereira da Silva de Azevedo, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Galvão Farias e Geraldina Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Vertical.

Marly do Rocio D Ambrosi, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laurentino Gaspar Zonneveld e Maria da Glória Siqueira Zonneveld. Sepultamento ontem.

Maura Alves de Freitas, 67 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Manoel Rafael da Silva e Josefa Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maykon Gioppo da Silva, 29 anos. Profissão: motorista. Filiação: Cláudio Ferreira da Silva e Simone do Rocio Gioppo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01.

Olinda Pickler Pedroso, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Paulo Pickler e Rosalina Rocker Pickler. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Pedro Henrique de Oliveira dos Anjos, 2 dias. Filiação: Maurício de Oliveira dos Anjos e Fernanda de Oliveira dos Anjos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR).

Rosemari Rodrigues Veiga, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edson Rodrigues e Nair Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal 04 Água Verde CuritibaPR.

Sandra Toussaint, 22 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Dominique Toussaint e Offelia Bernabe. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Sandro Tadeu Dardim, 52 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Victor Dardim e Dilce Ribeiro Dardim. Sepultamento ontem.

Santino de Paula Bandeira, 80 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Paulo Bandeira e Benvinda Beajona Bandeira. Sepultamento hoje, (Antonina) Cemitério Municipal de Antonina(PR), saindo da Capela Municipal de Antonina.

Tânia Mariza Caldelas, 63 anos. Filiação: Verissimo Pariz e Therezinha Milhos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Teresa Inkote Muchol, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Inkote e Catharina Crizanoska Inkote. Sepultamento ontem.

Thiago Felipe Mosson Teixeira, 28 anos. Profissão: analista administrativo. Filiação: Caio Márcio Soares Teixeira e Mari Luciana Mosson. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela e Cemitério Central Araucária.

Thome Sabbag Filho, 65 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Thome Sabbag e Maria Garbiella Pereira Sabbag. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Wellington Mineiro, 34 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Januária Mineiro. Sepultamento quarta-feira, 24 de maio de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela São Luís do Maranhão / Ma.

Zeny Ophelha Snamiotto, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Breda e Celeste Anália Dellabona Breda. Sepultamento ontem.

Zilda Carmelino de Cristo, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Euclides Carmelino dos Santos e Maria dos Reis Santos. Sepultamento ontem.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!