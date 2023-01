Abraao Lincoln de Sousa Zamaro, 15 anos. Filiação: Juliano José Zamaro e Cristina Pereira de Sousa. Sepultamento ontem.

Alessandro de Paula Santos, 40 anos. Profissão: soldador. Filiação: Jesus de Paula Santos e Maria Aparecida Pereira Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alexandre da Silva Simas, 50 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Arno Mário Simas e Maricy da Silva Simas. Sepultamento ontem.

Alfredo de Castro, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Maria de Castro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Marcílio Dias (SC).

Ana Maria de Almeida Soczeck, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Protásio de Almeida Lens e Sebastiana de Ramos Lens. Sepultamento ontem.

André Eduardo da Silva, 32 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Carlos da Silva e Inêz Batista da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

André Francisco Pavoski, 73 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: João Pavoski e Florentina Pavoski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Antônio da Cruz Santos, 81 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Joaquim Machado dos Santos e Eva Ribeiro da Cruz. Sepultamento ontem.

Catarina Kohut Martines, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Kohut e Anastácia Kohut. Sepultamento ontem.

Divair Klostermann, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Pereira das Chagas e Juvina Lemes de Paula. Sepultamento ontem.

Elena Dalva Misael, 77 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: João Rodrigues Barbosa e Laudelina da Silva Rosa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco de Paula.

Elias Soares de Andrade, 69 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Soares de Andrade e Adília Soares de Andrade. Sepultamento ontem.

Gabriel da Silva Biedermann, 19 horas. Filiação: Kateliyn Alessandra Silva Biedermann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Igor da Luz Miranda, 26 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Alfredo Batista de Miranda e Delayr da Luz Miranda. Sepultamento ontem.

Jacinto Gonçalves de Aguiar, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Gonçalves de Aguiar e Rita Teixeira Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Jefferson Luiz Cordeiro, 60 anos. Filiação: Haroldo Luiz Cordeiro e Matilde Paula Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal Boqueirão Capela 01- CuritibaPR.

João Carlos Ferreira, 61 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Lauro Araújo Ferreira e Maria da Conceição Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pitanga / Paraná, saindo da Capela Municipal de Pitanga.

João Floriano, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Floriano e Durce de Novais Floriano. Sepultamento ontem.

Júlia Luciani de Oliveira, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Domingos Luciani e Carlota Maceno Luciani. Sepultamento ontem.

Kauan de Souza Garcia, 20 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Samuel Garcia e Fabiana de Souza Santana. Sepultamento ontem.

Laura Ribas Andrade, 1 anos. Filiação: Lucas Andrade e Amanda Rodrigues Ribas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Leidimar Davi Grassi, 43 anos. Filiação: José Aparecida Grassi e Zilda Silva Davi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de São Lucas Piraquara.

Leonardo Mariano da Luz, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sônia Maria Mariano da Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Ipe//sjp.

Leonilda Ianke, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Augusto Ianke e Amália Ianke. Sepultamento ontem.

Lizete Bragio Maronez, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio M Bragio e Nair Machado Bragio. Sepultamento ontem.

Loizel José Cordeiro dos Santos, 71 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Zeferino Alves dos Santos e Escolástica Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Lourdes Alves de Souza, 73 anos. Filiação: Arcelino Alves Ferreira e Maria José Alves de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Jardim Paranaense Alto Boqueirão CuritibaPR.

Lourdes Magalhães, 48 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Magalhães e Flaustina Justina de Magalhães. Sepultamento ontem.

Lucrecia Caron Bertagnoli, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Manoel de Macedo Caron e Adalina Gambossi de Araújo Caron. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio de Lima, 67 anos. Filiação: Antônio Ferreira de Lima e Clarice Aparecida de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Marcos de Menezes Meyer, 77 anos. Profissão: relojoeiro. Filiação: Emílio Frederico Meyer e Placidina de Menezes Meyer. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Bonifácio, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Bonifácio e Thereza Cardoso. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Maria Augusta Wyatt Maria Sobrinho, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Tostes Wyatt e Delza Wyatt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Maria Fernandes de Jesus Oliveira, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira de Jesus e Rita Gomez Fernandes. Sepultamento ontem.

Mário Marins Camargo dos Santos, 95 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Manoel Camargo dos Santos e Catarina Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Mauro César Ferreira de Jesus, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Ferreira de Jesus e Anair Ferreira de Jesus. Sepultamento ontem.

Nestor Serafim dos Santos, 78 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Francelina Serafim dos Santos. Sepultamento ontem.

Oswaldo Grespan, 98 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Henrique Grespan e Arcilia Lurassa. Sepultamento ontem.

Peterson Lincoln da Silva da Rosa, 26 anos. Profissão: servente. Filiação: Ademir Lopes da Rosa e Adriana da Silva Plantes. Sepultamento ontem.

Roberto de Brito Moraes Filho, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Roberto de Brito Moraes e Maria da Silva Moraes. Sepultamento ontem.

Sérgio da Silva Lima, 51 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Zacarias da Silva e Julinda Silva de Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cianorte, saindo da Capela Municipal de Cianorte.

Vandilene Nepomoceno Leal, 72 anos. Profissão: diarista. Filiação: Manoel Nepomoceno Leal e Maria Rosa Leal. Sepultamento ontem.

Vilma de Fátima Santiago, 42 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Carlos Alberto Santiago e Izolde do Rocio Santiago. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Zilda da Costa Silva, 94 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Joaquim da Costa Paulo e Helena Spigati. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campo Mourão, saindo da Capela Municipal de Campo Mourão.