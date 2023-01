Adalberto Rodrigues, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Genezio Rodrigues e Rosa Rodrigues. Sepultamento ontem.

Advaldo Pierre de Lima, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adevaldo de Lima e Neuci Aparecida de Arruda. Sepultamento ontem.

Aleixo Teodoro Soczek, 67 anos. Filiação: Weslau Soczek e Mariana Soczek. Sepultamento ontem.

Alexandre da Silva, 29 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Maria Elydia Silva Diogo. Sepultamento hoje, Barcelona Lapa.

Alfredo Francisco Raimundo, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alfredo Raimundo e Irte Lucinda de Melo. Sepultamento ontem.

Alice Rufino de Araújo Cruz, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Rufino de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Anderson Gonçalves de Lima, 41 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Altivir Gonçalves de Lima e Elisabeth Estoco de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Andrezinho Assis de Souza, 63 anos. Filiação: Leopoldo de Souza e Francisca Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônia Dilva de Almeida, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa José de Almeida. Sepultamento ontem.

Arlindo Alves de Santana, 84 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: José Alves de Santana e Antônia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Azuri Gau, 84 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Carlos Gau e Adelaide Gau. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Carminha Correia Ferreira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eurico Ferreira da Silva e Ironi Paz Ferreira. Sepultamento ontem.

Cleide Tierno Franzoni, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Tierno Sanches e Olivia Franzoni Tierno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Dalila Cequinel Urbanski, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Cequinel e Cecília Mlyenarski Cequinel. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Santa Mônica.

Denise Santina Gomes Pereira, 54 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Gomes Pereira e Helena Mendes. Sepultamento ontem.

Edison Luiz Schilipach, 66 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Odacir Schilipach e Zuleia Schilipach. Sepultamento ontem.

Estefania Wons, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Olinek e Maria Olinek. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Evaldo Karloh, 66 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Karloh e Carmelinda Perez Karloh. Sepultamento ontem.

Guilherme de Oliveira Vieira, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Marcelo de Assis Vieira e Regiane de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ilma da Conceição Ribas, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zulmira da Conceição. Sepultamento ontem.

Iraide Gonçalves Stocco, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natália Gonçalves. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Isaias Batista Lemes, 56 anos. Profissão: servente. Filiação: Paulo Martins Lemes e Áurea Batista Lemes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo de Igreja Adventista Jardim Paulista Campina Grande do Sul PR.

Jair Becker da Silva, 79 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Valdemiro Becker da Silva e Domitilia Ribas da Silva. Sepultamento ontem.

Jandyra Dechandt Cordeiro, 101 anos. Filiação: Antônio Dechandt e Itália Dozolina Dechandt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Jefferson Amâncio Deodato, 60 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Sílvio Amâncio Deodato e Ivete Ogybowski Deodato. Sepultamento ontem.

Julinda Ribeiro da Silva, 75 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: João Ribeiro da Silva e Maria Aparecida Moreira da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Laudemir Marques Nunes, 65 anos. Filiação: Júlio Marques Nunes e Balbina Nunes. Sepultamento quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 às 9hh, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Leonor Biscaia Martins, 93 anos. Filiação: Presciliano Gonçalves Martins e Tiburcia Biscaia Martins. Sepultamento ontem.

Loide Pereira Trois, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sadi Pereira e Maria Cecília Mesquita Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Porto Alegre.

Luiz Carlos Magaldes Fossa, 65 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Geraldo Nadin Fossa e Terezinha Magaldes Fossa. Sepultamento ontem.

Luíza Francisca da Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Telirio Gonçalves de Oliveira e Zulmira Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Luíza José Tauny, 88 anos. Filiação: Glória José Pinhiero. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Manoel Rodrigues Figueiredo, 90 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Olegário Rodrigues Figueiredo e Quitéria Martins da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Associoação de Moradores Pinheirinho.

Márcia Helena Pereira Woitowicz, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ary Maurício Pereira e Isaura da Silva Pereira. Sepultamento ontem.

Márcio da Silva Marcílio, 42 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Cristiano Luiz Marcílio e Luzita Mendes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja em Colombo.

Marcus Vinícius Ritzmann Savytzky, 58 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Bodgan Savytzky e Edna Ritzmann Savytzky. Sepultamento ontem.

Maria Dias da Cunha, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carlos Dias e Faustina Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Presbiteriana.

Maria Magdalena Oliveira Melo, 87 anos. Profissão: impermeabilizador(a). Filiação: Ormezindo de Oliveira e Conceição Borges de Oliveira. Sepultamento ontem.

Milta da Cunha, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Agustinho Paulino da Cunha e Maria Felomena da Cunha. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Nelci Maria Campos Vergara, 79 anos. Profissão: diarista. Filiação: Silvino Vergara e Nadir Campos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério São Francisco de Paula.

Nice Diok da Silva, 75 anos. Profissão: diarista. Filiação: Francisco Diok e Olga Diok. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Cemitério São Francisco de Paula.

Odila de Souza Alves, 78 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Arlindo Silvério de Souza e Vicentina Ribeiro Mendes. Sepultamento ontem.

Raiel Elias da Silva, 79 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Elias da Silva e Dionísia Garcia da Silva. Sepultamento ontem.

Resinete de Albuquerque Menegolo, 49 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Riveudo de Albuquerque e Marilda Borges de Albuquerque. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ruth Banquieri, 69 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ari Banquieri e Ondina Torres Banquieri. Sepultamento ontem.

Salvador Pinto de Lara, 100 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vidal Pinto de Lara e Horacia Pedrozo de Moraes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Igreja Assembleia de Deus.

Salvino Meira Porto, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Adalino Meira Porto e Otília Rosa da Conseicao. Sepultamento ontem.

Stella Maris Cunha de Almeida, 67 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Guy Pereira de Almeida e Diva Nair Cunha de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Suzana Tartas, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ignácio Tartas e Marianna Tartas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

